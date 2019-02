Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de locuinte au fost evacuate si mai multe proprietati au fost distruse in cursul noptii de marti spre miercuri in urma unui important incendiu de vegetatie izbucnit in apropierea orasului Nelson din Insula de Sud a Noii Zeelande, relateaza DPA preluata de Agerpres. Incendiul a…

- Gaura din stratul de ozon este in curs de normalizare, a anuntat luni o echipa de oameni de stiinta din Noua Zeelanda care studiaza atmosfera de deasupra Antarcticii, citati de agentia Xinhua. Informatiile provin de la un mic laborator pentru observatii de la Baza Scott, avanpostul Noii…

- Peste 1.000 de persoane au fost evacuate, miercuri, din cauza unui incendiu care a izbucnit la unul dintre pereții exteriori ai unui mall din Ploiești. Nu au fost persoane ranite, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reprezentanții ISU Prahova au declarat incendiul a izbucnit la un mall aflat…

- Corpurile a sase pui de foca cu blana au fost descoperite decapitate intr-un golf popular din Insula de Sud a Noii Zeelande, informeaza BBC miercuri, conform Agerpres. Cadavrele puilor de foca, cu varsta de 11 luni, au fost descoperite luni de catre un operator de turism din Scenery Nook (Christchurch),…

- Corpurile a sase pui de foca cu blana au fost descoperite decapitate intr-un golf popular din Insula de Sud a Noii Zeelande, informeaza BBC miercuri. Cadavrele puilor de foca, cu varsta de 11 luni, au fost descoperite luni de catre un operator de turism din Scenery Nook (Christchurch), a declarat Departamentul…

- Un incendiu a izbucnit marți la un centru de asistența sociala din județul Galați, iar 40 de bolnavi au fost evacuați in toiul nopții de pompieri, dar nici o persoana nu a fost ranita in timpul misiunii, relateaza Mediafax.La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale Inspectoratului…

- Doua mașini au ars in urma unui incendiu violent izbucnit intr-un garaj din orașul Galați. Flacarile au atins doi metri inalțime, iar pompierii au reușit sa opreasca incendiul inainte sa se extinda la cateva tuburi de oxigen și la casele invecinate.Incendiul a izbucnit intr-un garaj in care…

- Pe insula inghețata a Groenlandei a fost observat, recent, un incendiu puternic. Flacarile au izbucnit in apropiere de orașul de coasta Sisimiut. Incendiul a starnit rapid interesul științific, alaturi de...