- Premierul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a anuntat luni o comisie regala, o forma de ancheta publica, cu privire la evenimentele care au condus la atacul din 15 martie asupra a doua moschei din orasul Christchurch in care au fost ucise 50 de persoane, relateaza Reuters, citeaza

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a ordonat luni deschiderea unei anchete nationale oficiale despre masacrul de la Christchurch din 15 martie, motivand ca doreste sa stie cum a putut un ucigas sa omoare 50 de musulmani in doua moschei, informeaza AFP. "Este important ca nimic sa nu fie lasat la…

- In camasa alba rezervata detinutilor si cu catuse, fostul instructor de fitness si militant asumat de extrema-dreapta a ascultat impasibil acuzatiile ce i-au fost aduse. El nu a solicitat sa fie eliberat pe cautiune si va ramane in inchisoare pana la urmatoarea aparitie in fata instantei, prevazuta…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a declarat „profund intristata de evenimentele ingrozitoare” de vineri de la Christchurch, in Noua Zeelanda, unde 49 de persoane au fost ucise in atacurile produse in doua moschei, informeaza Reuters, dpa si AFP.

- Un barbat a deschis focul, vineri, la doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, in jurul orei locale 13:00. 49 de persoane au fost ucise și alte 48 au fost ranite, dintre acestea 20 fiind in stare grava, anunța agențiile de presa. Prim-ministrul Jacinda Ardern a declarat atacul din Noua Zeelanda…

- "Condamn cu fermitate acest act de teroare impotriva oamenilor nevinovati. Crimele de violenta extrema si de ura sunt de neiertat. Condoleante celor care si-au pierdut familia si prietenii!", a scris presedintele Klaus Iohannis, pe Twitter. Aproape 50 de persoane au fost ucise si alte 20 au…

