Stiri pe aceeasi tema

- Accesul turistilor pe insula K din Golful Musura a fost interzis, dupa ce peste 100 de pasari salbatice, cormorani, chire de mare si pescarusi, au murit la finele lunii trecute, cel mai probabil...

- Accesul turistilor pe insula K din Golful Musura a fost interzis, dupa ce peste 100 de pasari salbatice, cormorani, chire de mare si pescarusi, au murit la finele lunii trecute, cel mai probabil intoxicate. Mortalitatile in avifauna au fost inregistrate la sfarsitul lunii trecute, iar analizele efectuate…

- Un regulament al politiei, datand de la inceputul verii, interzice asezarea in locuri publice "intr-o maniera indecenta sau contrara decorului", dar si "asezarea, consumand mancare sau bautura, in locuri ale patrimoniului istoric, artistic, arheologic si monumental". Incalcarea acestui regulament este…

- Infiintat de curand, Sport Club Municipal Zalau si-a inceput activitatea cu o sectie de fotbal, clubul preluand drepturile de participare in Liga a III-a de la Unirea Mirsid, formatie ce a promovat in vara acestui an in al treilea esalon fotbalistic al tarii. In cadrul clubului ce apartine Primariei…

- Instagram, aplicația deținuta de Facebook, ascunde, incepand de joi, numarul de like-uri primite de utilizatori. Masura va fi valabila in mai multe țari, inclusiv Australia și Japonia, pentru a "elimina presiunea" asupra utilizatorilor. Experimentul presupune ca utilizatorii sa vada numele unui alt…

- Michelle Obama a decis sa iși faca o schimbare de look. Fosta prima doamna a Stetelor Unite a aparut la un eveniment cu totul schimbata. Soția fostului președinte american Barack Obama face furori pe rețelele de socializare dupa ce a ales sa iși schimbe coafura, optand pentur un look mai indrazneț și…

- Președintele Klaus Iohannis se întâlnește în jurul orei 17.00 cu liderii PNL, pentru o discuție despre campania electorala pentru alegerile prezidențiale, anunța Realitatea TV.

- SIMONA HALEP MIHAELA BUZARNESCU LIVE STREAM VIDEO ONLINE WIMBLEDON EUROSPORT. SIMONA HALEP si MIHAELA BUZARNESCU se intilnesc in premiera in circuitul WTA. In 2008, intr-un turneu ITF, Simona Halep a trecut de Mihaela Buzarnescu in doua seturi, 6-3, 6-0, pe zgura, la Monteroni. EUROSPORT transmite,…