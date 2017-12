Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda a intrat in noul an la 11.00 GMT, adica ora 13.00 in Romania. Trecerea in 2018 a fost sarbatorita cu aprinderea unor artificii care au cantarit o jumatate de tona, din Sky Tower, aflat in orasul Auckland. Pregatirile pentru spectacol au inceput in urma cu sase luni, pentru a garanta coordonarea…

- Anul 2018 a inceput si in Australia, la Sydney, fiind marcat de un spectaculos foc de artificii ce a fost urmarit, conform estimarilor, de 1 miliard de oameni din intreaga lume in fata televizoarelor, in timp ce aproximativ 1,6 milioane de oameni, australieni si turisti deopotriva, s-au inghesuit…

- Noua Zeelanda si Australia au intrat in noul an, la ora 13.00, respectiv 15.00 ora Romaniei, scrie News.ro. Revelionul a fost sarbatorit cu spectacole de artificii impresionante in Auckland si in Sydney.

- Pe Andra si pe Catalin Maruta, Noul An ii prinde…la munca. Ea are concerete la Bucuresti si la Buzau, iar el are spectacol tot la Buzau, deci, din fericire, Revelionul ii prinde impreuna. Prezentatorul a facut si o urare, cu ocazia incheierii lui 2017, care a fost un an plin de bucurii, dar si de clipe…

- UPDATE, ora 15.00. Au intrat in 2018 locuitorii din Noua Zeelanda si cei din estul Australiei, din metropole precum Sydney sau Melbourne. STIREA INITIALA. De la New York la Londra, din Sydney in Dubai, locuitorii Pamantului numara orele pana la inceputul ritualului petrecerii, venirii lui…

- Primii pamanteni care au intrat in 2018 sunt locuitorii arhipelagului Kiribati din Pacific (duminica la ora 12.00, ora Romaniei). Potrivit traditiei din Kiribati, oamenii cred ca venirea Anului Nou este un bun prilej pentru purificarea sufletului. De aceea, la miezul noptii, locuitorii arhipelagului…

- Primii care au intrat in 2017 au fost locuitorii din Insula Craciunului si Samoa, doua insule din Pacific, la ora 12:00, ora Romaniei. A urmat Insulele Chatham, apoi Noua Zeelanda a sarbatorit si ea revelionul la Auckland. Ultimele care vor spune "La multi ani, 2017!" vor fi insulele Howland si Baker,…

- Tarile Samoa, parti din Kiribati si Tonga din Oceania au fost primele locuri in lume care au trecut in anul 2018. A urmat Sydney, Australia. Kiritimati sau Insula Craciunului este un atol de corali din Oceanul Pacific, aflat in nordul ...

- Petrecerea de Anul Nou a început în mod oficial în Samoa, Tonga, Insula Craciunului si Kiribati, primele zone din lume care au intrat deja în anul 2018., conform The Telegraph. Ultimele regiuni care vor intra în noul an sunt insulele americane Baker Island,…

- Spre deosebire de alti ani, cand destinatiile exotice din tari straine le faceau cu ochiul, putini dintre politicienii romani au ales, anul acesta, sa isi petreaca Revelionul in afara granitelor tarii. Cei mai multi dintre ei vor sarbatori noaptea dintre ani pe plaiuri natale, in compania celor dragi.

- Locuitorii din estul indepartat al planetei au intrat deja in noul an. E vorba despre cei aflati in insulele Samoa, Tonga si Kiribati, dar si de locuitorii din Noua Zeelanda. Auckland a fost primul mare oras al lumii care a intrat in 2018.

- Insula Kiritimati este cel mai mare atol din lume. Suprafata de uscat - aproximativ 322 km², iar impreuna cu laguna are aproximativ 640 km². Suprafata insulei constituie 70% din suprafata de uscat a Republicii Kiribati. Insula are peste 5000 locuitori, cu peste 700 de gospodarii.…

- Mii de de persoane s-au sarutat si au ciocnit pahare de sampanie la Auckland, in Noua Zeelanda, sarbatorind Anul Nou 2018 in fata exploziei de culoare aduse de artificii pe cerul turnului SkyCity,...

- Frig uscat, inchis, urat Și in Cer și pe Pamant… Cam mofluz, cam despletit, Urduros și ne-ngrijit, Zdrențaros și rupt in cur, Uitandu-se primprejur, C-un ochi cam invinețit, Vechiul an tot a venit Ca-n orice sfarșit de An, Sa ureze cu elan: ”Aho, Aho, de Noul An, Pentru-orice mehedințean! Sa va fie…

- REVELION 2018 in lume. Locuitorii insulelor Kiribati din Oceanul Pacific sunt primii care au intrat deja in 2018. La ora 12.00 (ora Romaniei) focurile de artificii au marcat intrarea in Noul An in aceste insule, cunoscute in intreaga lumee și sub denumirea de Insula Craciunului. Insula este situata…

- Petrecerea de Anul Nou a început în mod oficial în Samoa, Tonga, Insula Craciunului si Kiribati, primele zone din lume care au intrat deja în anul 2018., conform The Telegraph. Ultimele regiuni care vor intra în noul an sunt insulele americane Baker Island, Howland Island…

- Pe Andra si pe Catalin Maruta, Noul An ii prinde...la munca. Ea are concerete la Bucuresti si la Buzau, iar el are spectacol tot la Buzau, deci, din fericire, Revelionul ii prinde impreuna. Prezentatorul a facut si o urare, cu ocazia incheierii lui 2017, care a fost un an plin de bucurii, dar si de…

- Noul An 2018 este marcat la Gherla cu un spectacol de focuri de artificii. Locuitorii orașului sunt așteptați in Piața Libertații din centrul orașului inainte de miezul nopții, alaturi de cei dragi, pentru a fi impreuna la spectacolul pirotehnic organizat de municipalitate. In ce privește vremea din…

- Mii de australieni dar si turisti din alte parti ale lumii au inceput sa se adune inca de sambata in portul Sydney pentru a ocupa locurile cele mai bune in asteptarea celebrelor focuri de artificii de Revelion, informeaza DPA. Determinati sa ocupe cele mai bune locuri inaintea spectacolului…

- La trecerea dintre ani, baimarenii vor putea petrece Revelionul si in Centrul Vechi, unde va avea loc un concert organizat de municipalitate. Astfel, pe scena din Piata Libertatii va urca trupa 3 Sud Est, care va sustine un concert incepand cu ora 23.00. La ora 00.00, ca in fiecare an, va avea loc si…

- Ca in fiecare an, Primaria comunei Cumpana ofera cumpanenilor traditionalul foc de artificii care marcheaza trecerea in Noul An.Cei care doresc sa inchine un pahar de sampanie la cumpana dintre ani si sa priveasca focul de artificii, vor fi intampinati de catre reprezentantii administratiei publice…

- Primaria municipiului Galati invita galatenii la petrecerea de Revelion, ce va avea loc pe esplanada din fata Salii Sporturilor si de unde nu vor lipsi nici vedetele si nici focul de artificii. Petrecerea va fi deschisa duminica, 31 decembrie, la ora 22.00, pe scena urmand sa urce formatii locale de…

- La Brasov, pe scena amenajata in Piata Sfatului, in apropierea bradului de Craciun, programul va incepe la ora 22,30, cu muzica populara sustinuta de Ansamblul Folcloric "Tara Barsei" si interpretul de muzica populata Marius Ciprian Pop. Dupa o ora, va urca pe scena trupa Compact B, avandu-l…

- Daca 2016 a stat sub semnul unui joc discret între Cardinal și Mutabil, iar 2017 a adus cu sine, cel puțin catre sfârșitul sau, un marcaj puternic pe semnele de Apa și Pamânt din urma, anul 2018 promite sa sparga acest tipar.

- Revelionul nu inseamna doar mancare, bautura si distractie, ci si traditionalul foc de artificii de la cumpana dintre ani. Politistii atrag insa atentia ca este interzisa detinerea, utilizarea si vanzarea produselor de acest gen din categoriile 2, 3 si 4 si a celor de scena de tip T1 si T2. In plus,…

- Ca in fiecare an, Revelionul va fi sarbatorit in Bacau cu un concert și cu un foc de artificii care vor da semnalul trecerii in 2018. Petrecerea de Revelion va incepe duminica, 31 Decembrie, incepand cu ora 21:00. Pe scena de langa Parcul Trandafirilor vor canta: ANDRA GOGAN, VALI CRACIUNESCU, MIRCEA…

- Ca și în anii trecuți, în noaptea dintre ani, în Piața Marii Adunari Naționale va fi un organizat un concert de zile mari. Declarația a fost facuta astazi, în cadrul ședinței operative de la Primarie, de catre primarul general interimar, Silvia Radu. Edilul a precizat ca…

- Cantareata americana Mariah Carey a luat decizia de a canta din nou in celebra piata Times Square din New York, pentru a intampina Noul An si a face uitat recitalul sau penibil oferit de Revelionul 2017, relateaza AFP. Recitalul sau de anul trecut, programat in celebra in Time Square chiar…

- Andreea Marin si iubitul ei vor fi impreuna in ultimele zile ale acestui an, dar si in primele din 2018. Fosta "zana" a surprizelor a dezvaluit azi, in cadrul unei emisiuni, ca ea si partenerul sau, angajat al Ministerului Afacerilor de Externe, unde vor sarbari Revelionul. Vedeta a recunoscut si ce…

- In urma reformei agrare „Pamant”, terenurile agricole din Moldova au fost cioparțite in loturi mici, multe dintre ele ramanand nelucrate cu anii, iar proprietarii lor nici nu-și bat capul de ele, unii fiind plecați demult peste hotare.

- Primaria a stabilit lista principalilor artisti care vor concerta de Revelion. Municipalitatea a publicat anuntul prin care invita companiile interesate sa asigure logistica si cantaretii pentru evenimentul de la trecerea dintre ani. Artistii au fost stabiliti de Primarie, iar capul de afis este artistul…

- Daca ai suferit vreodata o intervenție chirurgicala sau macar ai intrat intr-o sala de operații, ai observat cu siguranța ca toți membrii personalului sunt imbracați la fel. Bineințeles, motivele țin de igiena, iar purtarea acestei uniforme este la fel de importanta precum spalatul pe maini la chirurgi…

- Blue Origin, firma de turism spațial deținuta de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a reușit sa navigheze cu succes pentru prima oara capsula de turism spațial reutilizabil, scrie Daily Mail. ” Crew Capsule 2.0″ a ajuns pe orbita și s-a intors pe Pamant avand la bord un manechin de testare, numit Mannequin…

- WTA a anunțat programul lunii ianuarie pentru primele 30 de jucatoare din ierarhie. Liderul Simona Halep va juca primul meci in prima saptamana a lunii, la Shenzen. Inaintea primului turneu de Mare Șlem al anului, sunt programate cinci turnee: Brisbane, Shenzen și Auckland, care vor debuta pe 1 ianuarie,…

- La un eveniment monden de seara trecuta, mai multe vedete s-au adunat la o gala a extravaganțelor. Iar acolo, au scos carțile pe fața și au dezvaluit care sunt cele mai mari regrete și umilințe din viața lor.

- Doi muncitori au fost surprinși, luni la pranz, de un mal de pamant care a cazut peste ei in timp ce executau lucrari de construcție pe o proprietate privata, in municipiul Craiova. Victimele sunt acoperite in totalitate de pamant. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, la aceasta ora,…

- Asteroidul a fost denumit 3200 Phaethon, dupa semizeul grec, care ar fi fost pe punctul de a incendia intregul Pamant. Conform Mirror, asteroidul a fost clasificat ca potential periculos de catre Minor Planet Center. Insa, in ciuda numelui, 3200 Phaethon nu constituie un pericol pentru omenire.…

- Capitalele lumii se pregatesc intens pentru noaptea dintre ani cu focuri de artificii magnifice, iar competitia dintre ele e tot mai acerba. Rezerva-ti un loc in Dubai, la unul dintre cele mai incendiare spectacole de pe Planeta si bucura-te de magia unui final de an de neuitat In fiecare an, cea…

- "Dragii mei, In aceasta dimineata,treaza fiind ,aud glasului sufletului meu, care graieste asa : " Lumea crede ca am prevazut un Cutremur,dar nu cutremura !In aceasta clipa dragilor,aud un glas speriat care striga asa: Cutremur ? Cutremur.....!" Si vad in fata ochilor…

- In trecut, poliovirusul era unul dintre cele mai de temut virusuri de pe Pamant, in prezent insa in multe zone ale globului, multumita vaccinarii, nu mai exista cazuri de poliomielita. In lume mai exista, insa, multe persoane care au...

- A fost descoperita prima gena anti-imbatranire de catre oamenii de știința de la Northwestern University. Cei care o dobandesc traiesc cu 10% mai mult decat in mod normal și au mai puține riscuri de a face diabet sau boli cardiovasculare.

- Arsenal Park este un produs unic pe piața turismului romanesc, fiind in același timp hotel de 3*, muzeu militar in aer liber, centru de agrement de aventura și military și centru de wellbeing. Clienții Arsenal Park sunt obișnuiți cu oferte inedite, iar succesul avut anul trecut la primul Revelion la…

- Cum poți sa studiezi planeta Marte fara o nava spațiala? Mergi la cel mai marțian loc de pe Pamant - deșertul Atacama din Chile. Astrobiologul Armando Azua-Bustos a crescut in acest vast, arid peisaj și acum studiaza formele rare de viața care s-au adaptat sa supraviețuiasca acolo, unele in zone unde…

- „Ea era frumoasa ca umbra unei idei, - a piele de copil mirosea spinarea ei, a piatra proaspat sparta, a strigat dintr-o limba moarta. Ea nu avea greutate, ca respirarea. (...) era sarata ca sarea slavita la ospete de barbari. Ea era frumoasa ca umbra unui gand. Intre ape, numai ea era pamant...”

- Potrivit unui comunicat de presa al IGSU, la fața locului au fost deplasate doua autospeciale de stingere cu module de descarcerare și o ambulanța SMURD. De asemenea, a fost alertat un echipaj de salvatori care acționeaza cu un container multirisc (cu accesorii de descarcerare grea, asigurare…

- Britanicul Tim Peake scrie in cartea sa „Ask an Astronaut: My Guide to Life in Space” ca pe Statia Spatiala Internationala nu exista masina de spalat, iar apa este o resursa extrem de pretioasa in spatiu. Prin urmare, „locatarii” ISS nu au alta optiune decat sa poarte aceleasi haine mai multe…

- Cartoon Network a publicat un nou trailer pentru Steven Universe: Save the Light in care este dezvaluit un nou personaj numit Hessonite. Hessonite, care a fost realizat in colaborare cu creatorul Steven Universe, Rebecca Sugar, este un personaj misterios și original Homeworld Gem, care apare…

- Un asteroid de dimensiunea unui autobuz trece joi prin spațiul dintre Pamant și Luna, fara a prezenta pericolul de a se ciocni cu planeta noastra, conform unui material publicat joi de Space.com.

- Ipotetica Planeta X, denumita de unii Nibiru sau pur și simplu Planeta 9, se afla undeva la limitele Sistemului Solar, iar astronomii sunt determinați sa o gaseasca, conform unui comunicat al NASA in care se precizeaza ca au fost descoperite numeroase dovezi indirecte ale existenței acestei planete…

- In urma desprinderii aisbergul gigant de 6.000 de km² din calota Larsen C un ecosistem marin mistrerios, ascuns timp de 120.000 de ani, a fost scos la suprafata. ”Nu am observat niciodata o tranzitie atat de brusca a conditiilor de mediu in niciun ecosistem de pe…