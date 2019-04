Stiri pe aceeasi tema

- Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a anuntat joi interzicerea vanzarilor de arme de asalt si semiautomate.La scurt timp dupa tragedia de vinerea trecuta de la Christchurch, Ardern si-a anuntat intentia de a propune masuri legislative mai stricte privind armele. Legislatia de pana acum…

- Atentatul comis de un extremist de dreapta impotriva a doua moschei din Noua Zeelanda face parte dintr-o "operatiune" mai larga vizand Turcia, a afirmat luni presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Nu este un act izolat, este ceva organizat", a declarat…

- Șapte persoane au fost ucise in cea de-a doua moschee atacata de Brenton Tarrant, dar numarul victimelor ar fi fost mult mai mare daca in calea atacatorului nu ar fi ieșit Abdul Aziz, un barbat aflat in moschee alaturi de copiii lui. Aziz, in varsta de 48 de ani, este considerat un erou dupa ce a prevenit…

- Toate informațiile obținute pana in prezent in legatura cu dublul atentat terorist de vineri la doua moschei din localitatea neozeelandeza Christchurch arata ca noul bilanț – inca provizoriu – al carnagiului comis de extremistul de dreapta australian este de 49 de morți și circa 50 de raniți, din care…

- Dupa Stefan cel Mare si Serban Cantacuzino, si numele lui Ioan de Hunedoara a fost gasit pe armele lui Brenton Tarrant, autorul atacului terorist din Christchurch. Atacatorul a scris cu vopsea “John Hunyadi” – adica Ioan de Hunedoara – chiar deasupra tragaciului uneia dintre armele cu care a ucis 49…

- Masacru in Noua Zeelanda. In jur de 50 de oameni si-au pierdut viata si tot atatia au fost grav raniti in doua atacuri armate comise in doua moschei din orasul Christchurch.Persoana pusa sub acuzare este un australian de 28 de ani.

- Incidentul s-a produs la moscheea Al Noor, aflata in centrul orasului Christchurch, al treilea cel mai mare din Noua Zeelanda. Cea de-a doua moscheie atacata se afla in suburbia Linwood. Potrivit informatiilor disponibile pana in acest moment, atacatorul a intrat in moscheea din Christchurch in jurul…

- Atac armat in Noua Zeelanda. Cel puțin 27 de oameni au murit dupa ce un barbat a inceput sa traga cu pușca, intr-o moschee din Christchurch. Ucigașul a transmis carnagiul live, pe internet. Atacatorul, cu numele Brenton Tarrant pe Twitter, a intrat in moscheea Al Noor in jurul orei 13:30 (ora locala),…