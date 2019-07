Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Noua Zeelanda a demarat joi planul de rascumparare a armelor semiautomate si munitiilor interzise dupa atacurile de la jumatatea lui martie din localitatea Christchurch, in care au fost ucise 51 de persoane, transmite EFE. "Rascumpararea si amnistia au un singur scop: retragerea…

- Poliția din Noua Zeelanda a informat marți ca autorul atacului din luna martie, ce a vizat doua moschei, acuzat deja de crima, a fost de asemenea acuzat și pentru acte de terorism, relateaza site-ul agenției Reuters. Acuzația, facuta in conformitate cu legislația țarii privind eliminarea terorismului,…

- Ministerul Turismului si-a unit in premiera fortele cu Ministerul Mediului pentru a prezenta o strategie turistica comuna in orasul Rotorua din nordul tarii. "Patrimoniul natural si cultural al Noii Zeelande se afla in centrul industriei noastre turistice si al identitatii noastre nationale",…

- Autoritatile din Noua Zeelanda au declarat joi ca vor percepe turistilor o taxa de intrare in incercarea de a face fata cerintelor unei industrii turistice in plina expansiune. În acest fel, Noua Zeelandă vrea să protejeze cea mai importantă atracţie pentru care vin atât…

- Un tablou din seria ''Meules'' (Capite) a pictorului francez Claude Monet a fost cumparat marti la New York pentru suma de 110,7 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de casa Sotheby's, relateaza AFP si dpa. Este vorba despre un record inregistrat de…

- Atacul, in ultima zi a festivitatilor de Pastele evreiesc, a vizat comunitatea evreiasca din Poway, un oras cu circa 50.000 de locuitori. „Am avut patru raniti cu o arma de foc, dar una dintre persoane a decedat", a afirmat la canalul de televiziune MSNBC primarul localitatii, Steve Vaus.…