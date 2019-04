Un numar record de pui de kakapo, specie din Noua Zeelanda amenintata cu disparitia, au eclozat in timpul sezonului de imperechere neobisnuit de lung din acest an, contribuind la cresterea considerabila a populatiei acestei pasari cunoscuta sub numele de bufnita-papagal, relateaza Reuters.



Peste 70 de pui au iesit din oua, potrivit Departamentului pentru Conservare (DOC) din Noua Zeelanda.



Desi nu toti puii au sanse sa atinga maturitatea, populatia actuala de 147 de adulti va spori considerabil.



Aceste pasari se imperecheaza doar o data la doi-patru ani, cand…