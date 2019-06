Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat luni ca tara sa isi va retrage militarii din Irak in iunie 2020 si ca trupele neo-zeelandeze desfasurate in Afganistan isi vor continua misiunea cel putin pana in decembrie anul viitor, transmit Reuters si dpa.



In prezent, 95 de militari neo-zeelandezi participa alaturi de cei australieni la pregatirea fortelor de securitate irakiene (ISF), la baza militara de la Taji, localitate situata la nord de Bagdad. Misiunea a inceput in anul 2015.



''In urma cu patru ani, Noua Zeelanda le-a promis guvernului irakian si coalitiei…