In prezent, avortul este considerat infractiune in Noua Zeelanda si poate fi realizat numai in cazul in care viata mamei este in pericol sau pentru protejarea sanatatii fizice sau mentale. O astfel de procedura trebuie sa fie aprobata de doi medici.

Proiectul de lege, a carui prima lectura este prevazuta pentru joi, va elimina conditiile privind testele legale pentru o femeie a carei sarcina este mai mica de 20 de saptamani.

Ulterior, un medic specialist va trebui sa garanteze ca avortul este necesar.

''Avortul este singura procedura medicala care inca este o infractiune…