- Autoritațile din Noua Zeelanda anticipeaza predarea a zeci de mii de arme de foc în schema de rascumparare a armelor, inițiata dupa ce parlamentul a aprobat o noua lege privind deținerea de arme de foc, scrie Reuters. Legislatorii din Noua Zeelanda au votat miercuri, aproape unanim, în…

- Barbatul australian acuzat ca a ucis 50 de musulmani în atacurile cu arme asupra a doua moschei din Christchurch va înfrunta 50 de acuzații de crima și 39 de tentative de crima, a anuntat joi poliția din Noua Zeelanda, scrie Mediafax, citând Reuters. "Alte acuzatii sunt…

- Guvernul din Noua Zeelanda se va reuni luni pentru a gasi noi masuri in ceea ce priveste legislatia pentru detinerea armelor de foc, pe fondul celor doua incidente armate produse vineri la moscheile Al Noor si Linwood din orasul Christchurch, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a indicat duminica faptul ca asteapta explicatii din partea Facebook si a altor retele de socializare online cu privire la difuzarea in direct a imaginilor de la atacurile comise vineri in doua moschei din orasul Christchurch si soldate cu 50 de morti, transmit…

- Facebook spune ca a scos de pe platforma sa, în primele 24 de ore de dupa atentatul terorist din Christchurch, 1,5 milioane de clipuri video ale atacului, transmite Reuters. ”În primele 24 de ore am eliminat, la nivel global, 1,5 milioane de clipuri video ale atacului, dintre…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a declarat „profund intristata de evenimentele ingrozitoare” de vineri de la Christchurch, in Noua Zeelanda, unde 49 de persoane au fost ucise in atacurile produse in doua moschei, informeaza Reuters, dpa si AFP.

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat 'cea mai calda simpatie' dupa 'oribilul masacru' caruia i-au cazut victime 49 de persoane 'nevinovate' la Christchurch, in Noua Zeelanda, transmit Reuters si AFP. 'Simpatia mea cea mai calda si cele mai bune urari se indreapta…

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca intre 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…