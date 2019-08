Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de mediu din Noua Zeelanda si-au exprimat marti ingrijorarea pentru soarta a doua exemplare de pinguin mic ce au incercat in mod repetat sa ajunga in centrul capitalei riscand sa fie calcate de masini, relateaza DPA. Perechea de pinguini a fost surprinsa de doua ori saptamana…

- O pereche de pinguini vagabonzi a pus pe jar poliția din Wellington, capitala Noii Zeelande. Cele doua simpatice animalute au cutreierat orașul in lung și in lat pana s-au oprit in cel mai bun loc pentru ele, un restaurant de sushi.

- Un incendiu de proportii a izbucnit in Sectorul 3, pe bulevardul Camil Ressu In zona au fost trimise 12 autospeciale de pompieri.Doua case au luat foc, iar flacarile s au extins si la un restaurant. Pericolul este cu atat mai mare cu cat incendiul are loc chiar langa o benzinarie.Potrivit ISU Bucuresti,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter s-a produs duminica in regiunea Insulelor Kermadec, apartinand Noii Zeelande, din Pacificul de Sud, a anuntat Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Nu a existat nici o amenințare de tsunami…

- O epidemie cu efecte grave asupra celui mai mare papagal din lume, kakapo, specie amenintata cu disparitia, a fost anuntata joi de oameni de stiinta din Noua Zeelanda, relateaza AFP. Una dintre ultimele populatii de kakapo, care traieste pe Insula Codfish din sudul Noii Zeelande, este afectata de o…

- Darren Myers ar fi murit dupa ce a cazut in apropierea unei cascade din zona lantului muntos Tararua Range, la mica distanta de capitala Wellington, potrivit politiei.''S-a intamplat foarte brusc. Nu cred ca a suferit deloc'', a explicat sergentul de politie Tony Matheson intr-o declaratie…

- Noua Zeelanda a dezvaluit joi primul buget pentru bunastare din lume, un pachet de cheltuieli in valoare de 2,5 miliarde dolari care pune accentul pe sanatatea mentala si reducerea saraciei infantile. Chiar dacă şi alte state dezvoltate, precum Marea Britanie, au început să măsoare…

- Autoritatile din Noua Zeelanda au declarat joi ca vor percepe turistilor o taxa de intrare in incercarea de a face fata cerintelor unei industrii turistice in plina expansiune. În acest fel, Noua Zeelandă vrea să protejeze cea mai importantă atracţie pentru care vin atât…