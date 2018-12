Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Statele Unite au anuntat joi ca impun noi sanctiuni impotriva a doi ucrainieni, un rus si noua companii din Rusia si Ucraina, in urma anexarii Peninsulei Crimeea in anul 2014, relateaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a transmis luni ca vrea sa impuna sancțiunile impotriva sectorului petrolier din Iran gradual, din cauza ingrijorarilor privind impactul asupra pieței petroliere globale, relateaza Reuters preluata de mediafax. Sancțiunile impuse de Statele Unite impotriva…

- Fostul judecator si membru al CSM, Adrian Toni Neacsu, sustine ca judecatorii de la Curtea Suprema nu au nicio explicatie logica pentru refuzul de a schimba modalitatea prin care se aleg completele de 5 judecatori.

- Madalina Ghenea i-a luat apararea lui Cristiano Ronaldo, care e acuzat de o tanara din Statele Unite ale Americii ca ar fi violat-o in 2009. "Pentru mine este incredibil ce am citit. Am filmat o reclama pentru un parfum cu el și am ramas cu o impresie excelenta. Este un om de mare caracter, un familist…

- Justiția americana a anunțat joi inculparea a șapte agenți ai serviciilor secrete rusești pentru o campanie de atacuri cibernetice impotriva unui organism sportiv, impotriva unei agenții internaționale și a unei societați americane specializate pe energie nucleara, relateaza AFP.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) ar putea debuta la Wuhan (China, 23-29 septembrie) contra Monicai Niculescu (31 de ani, 81 WTA), dupa ce slovaca Magdalena Rybarikova s-a retras si i-a facut loc pe tabloul principal jucatoarei din Bucuresti.