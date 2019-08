Stiri pe aceeasi tema

- Australianul care a ucis in martie 51 de persoane si a ranit alte cateva zeci in doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, a trimis din detentie o scrisoare in care isi exprima opiniile politice si sociale, determinand-o pe sefa guvernului de la Wellington, Jacinda Ardern, sa critice permisivitatea…

- Comentariile lui Stoltenberg survin dupa doua atacuri armate comise in SUA sambata si duminica si soldate cu 29 de morti.In timpul vizitei de doua zile in Noua Zeelanda, Stoltenberg s-a deplasat la Christchurch, unde 51 de credinciosi musulmani, aflati in doua moschei, au fost ucisi de…

- Politia din Noua Zeelanda a strans peste 2000 de arme semiautomate in 25 de actiuni de colectare a anumitor tipuri de arme care au fost interzise de guvern dupa sangerosul atac de la Christchurch din martie, soldat cu 51 de morti. Autoritatile pregatesc un regim si mai drastic al armelor, ce prevede,…

- Autoritațile din Noua Zeelanda au transmis vineri ca s-a produs un incident „grav” în orașul Christchurch din South Island, Noua Zeelanda, în urma caruia o casa a fost cuprinsa de flacari și mai multe persoane au fost evacuate, relateaza Mediafax citând Reuters. Din…

- Primul eveniment de rascumparare a armelor semiautomate si munitiilor interzise a fost un succes, a anuntat politia din Noua Zeelanda, dupa ce 169 de persoane au predat 224 de arme in orasul Christchurch, informeaza sambata Reuters, citata de Agerpres. Evenimentul are loc la cateva luni dupa cel mai…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat luni ca tara sa isi va retrage militarii din Irak in iunie 2020 si ca trupele neo-zeelandeze desfasurate in Afganistan isi vor continua misiunea cel putin pana in decembrie anul viitor, transmit Reuters si dpa. In prezent, 95 de militari…

- Autorul atacului din Noua Zeelanda, Brenton Tarrant, a fost oficial pus sub acuzare pentru terorism. Australianul a omorat 51 de persoane si a ranit alte cateva zeci, dupa ce a aprins focul de arma in doua moschei din Christchurch.

- Impotriva lui Brenton Tarrant a fost formulata acuzatia de terorism in baza legii antiteroriste din 2002, a precizat politia intr-un comunicat. Impotriva lui Trenton au mai fost formulate inca un cap de acuzare de omor, dupa decesul unui cetatean turc la inceputul acestei luni, si doua de tentativa…