Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Noua Zeelanda a strans peste 2000 de arme semiautomate in 25 de actiuni de colectare a anumitor tipuri de arme care au fost interzise de guvern dupa sangerosul atac de la Christchurch din martie, soldat cu 51 de morti. Autoritatile pregatesc un regim si mai drastic al armelor, ce prevede,…

- Cifrele provizorii arata ca 2143 de posesori de arme de foc au participat la evenimentele de "buyback" - predarea armelor interzise in schimbul unei compensatii - de la lansarea campaniei, la sfarsitul saptamanii trecute, a precizat ministrul neozeelandez pentru politie, Stuart Nash.Au…

- Autoritațile din Noua Zeelanda au transmis vineri ca s-a produs un incident „grav” în orașul Christchurch din South Island, Noua Zeelanda, în urma caruia o casa a fost cuprinsa de flacari și mai multe persoane au fost evacuate, relateaza Mediafax citând Reuters. Din…

- „Orice instigare la dezbinare intre cetațenii romani, așa cum din pacate am vazut in aceste zile, este intolerabila” Premierul Viorica Dancila solicita ferm respectarea simbolurilor statale ale Romaniei și normele de ordine publica și face apel la responsabilitate in ceea ce privește acțiunile și declarațiile…

- Guvernul statului australian New South Wales a declarat ca zona Sydney se confrunta cu una din cele mai grave penurii de apa din anii 1940 si a precizat ca restrictiile vor ramane in vigoare pana saptamana viitoare.Ministrul australian al infrastructurii, Melinda Pavey, a afirmat ca este…

- Donald Lynn Cash, un american pasionat de alpinism, a murit dupa ce a cucerit Everestul, cel mai inalt varf din lume. Barbatul de 55 de ani s-a prabușit in timp ce facea poze pe creasta muntelui, la 8.848 metri altitudine. Potrivit specialiștilor, șansele de supraviețuire sunt foarte mici, pe o perioada…

- Autoritatile din Noua Zeelanda au anuntat joi ca vor introduce o taxa speciala pentru turistii straini, in cadrul eforturilor de protejare a mediului, afectat de cresterea numarului de vizitatori, transmite DPA. Pentru prima data, ministerele Mediului si Turismului si-au unit eforturile pentru…

- Autoritațile mexicane au descoperit luni epava unui avion privat care a disparut duminica in timpul unui zbor de la Las Vegas la Monterrey, Mexic, potrivit presei locale, care a precizat ca toate cele 14 persoane aflate la bord au decedat, informeaza postul CNBC.Publicația mexicana Reforma…