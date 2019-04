Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul autor al atacului armat de la Christchurch a cumparat armele pe care le-a folosit vineri in atacul la doua moschei de pe site-ul unui magazin, a declarat luni proprietarul magazinului, relateaza Reuters.

- Guvernul din Noua Zeelanda se va reuni luni pentru a gasi noi masuri în ceea ce privește legislația pentru deținerea armelor de foc, pe fondul celor doua incidente armate produse vineri la moscheile Al Noor și Linwood din orașul Christchurch, relateaza site-ul agenției Dpa citat de Mediafax."Vom…

- Autoritatile din Noua Zeelanda au anuntat ca autorul celor doua incidente armate produse vineri la moscheile Al Noor si Linwood din Christchurch, in urma carora 50 de persoane au murit, a actionat singur, relateaza...

- Politia neo zeelandeza a decis duminica sa inchida aeroportul din orasul Dunedin din cauza prezentei unui pachet suspect pe pista, transmite Reuters.Politistii s au deplasat la locul incidentului, iar echipele de genisti analizeaza originea coletului.Incidentul are loc la doua zile dupa atacurile comise…

- "Condamn cu fermitate acest act de teroare impotriva oamenilor nevinovati. Crimele de violenta extrema si de ura sunt de neiertat. Condoleante celor care si-au pierdut familia si prietenii!", a scris presedintele Klaus Iohannis, pe Twitter. Aproape 50 de persoane au fost ucise si alte 20 au…

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca între 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați,…

- Una din cele patru persoane retinute in Noua Zeelanda dupa atacurile armate de la doua moschei din orasul Christchurch este australian, a anuntat vineri premierul australian Scott Morrison, relateaza Reuters, AFP si DPA. "Pot confirma ca am fost informat ca o persoana dusa in arest este un cetatean…

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca între 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…