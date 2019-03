Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca premierul neozeelandez Jacinda Ardern spune ca autorul atacului terorist de la Christchurch va suporta legea „in toata rigoarea sa”, atentatul impotriva celor doua moschei capata o amploare periculoasa: gruparea Stat Islamic cheama jihadistii sa razbune moartea celor 50 de musulmani. “Scenele…

- Mulți neozeelandezi au inceput sa-și predea armele de foc, dupa atacul de vinerea trecuta, comis cu armament cumparat legal. 50 de oameni au murit in cele doua moschei din Christchurch luate cu asalt de australianul inarmat.

- Premierul Noii Zellande, Jacinda Ardern, a spus ca guvernul este complet unit pentru a reforma legislația privind armele dupa atacul terorist din Christchurch în care 50 de persoane au murit, dar deocamdata nu sunt propuneri concrete, acestea urmând sa vina pâna la sfârșitul…

- Guvernul din Noua Zeelanda se va reuni luni pentru a gasi noi masuri în ceea ce privește legislația pentru deținerea armelor de foc, pe fondul celor doua incidente armate produse vineri la moscheile Al Noor și Linwood din orașul Christchurch, relateaza site-ul agenției Dpa citat de Mediafax."Vom…

- Mai multi copii se afla printre persoanele ucise sau ranite in atacurile comise vineri in Noua Zeelanda, a anuntat sambata premierul acestei tari, Jacinda Ardern, potrivit dpa, scrie Agerpres. ''Este clar ca in acest atac oribil au fost prinsi copii'', a spus Ardern in fata reporterilor la Christchurch,…

- Masacrul de la doua moschee din Christchurch, Noua Zeelanda a redeschis dezbaterile nationale asupra regimului armelor. Premierul a anuntat modificari ale legilor de control al armelor, relateaza BBC. Principalul suspect avea permis de port-arma si detinea mai multe arme.

- Incidentul s-a produs la moscheea Al Noor, aflata in centrul orasului Christchurch, al treilea cel mai mare din Noua Zeelanda. Cea de-a doua moscheie atacata se afla in suburbia Linwood. Potrivit informatiilor disponibile pana in acest moment, atacatorul a intrat in moscheea din Christchurch in jurul…

- Atac armat extrem de sangeros asupra a doua moschei din orasul Christchurch din Noua Zeelanda in timpul rugaciunii de vineri. Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a declarat ca 40 de oameni au murit si cel putin 20 sunt grav raniti. Atacul a durat 20 de minute si a fost transmis LIVE pe Facebook.…