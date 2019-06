Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Noua Zeelanda a demarat joi planul de rascumparare a armelor semiautomate si munitiilor interzise dupa atacurile de la jumatatea lui martie din localitatea Christchurch, in care au fost ucise 51 de persoane, transmite EFE potrivit Agerpres. "Rascumpararea si amnistia au un singur…

- Noua Zeelanda a dezvaluit joi primul buget pentru bunastare din lume, un pachet de cheltuieli in valoare de 2,5 miliarde dolari care pune accentul pe sanatatea mentala si reducerea saraciei infantile. Chiar dacă şi alte state dezvoltate, precum Marea Britanie, au început să măsoare…

- Politistii nu au oferit detalii privind natura incidentului, dar au avertizat cetatenii sa nu se apropie de zona de interventie. Incidentul a avut loc in zona Philipstown. Serviciul de ambulanta a transmis ca mai multe ambulante se afla in zona, dar accestea nu au primit momentan niciun pacient.…

- Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a declarat miercuri ca nu exista dovezi care sa sugereze ca atentatele din Sri Lanka au fost comise ca reacție la atacurile teroriste de la doua moschei din Noua Zeelanda, relateaza Mediafax, citând Reuters. Ruwan Wijewarden, ministru de stat…

- Atentatele cu bomba de duminica din Sri Lanka au fost represalii pentru recentele atacuri asupra unor moschei din Noua Zeelanda, a declarat marți un oficial srilankez, citat de Reuters. Bilanțul morților este, la acest moment, de 321 de morți și 500 de raniți.Potrivit oficialului, doua grupari islamiste…

- Autoritațile din Noua Zeelanda au revizuit nivelul de alerta terorista de la mediu, la aproximativ o luna dupa ce acesta fusese declarat „ridicat”, în urma atacurilor armate din doua moschei din orașul Christchurch, a transmis prim-ministrul Jacinda Ardern, scrie Mediafax, citând…

- Parlamentul neo-zeelandez a aprobat marti, cu larga majoritate, in prima lectura, un proiect care prevede inasprirea legislatiei privind armele, o reforma decisa in urma masacrului comis in martie la doua moschei din Christchurch, transmite AFP. In total, 119 parlamentari au dat unda verde modificarilor,…