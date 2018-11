Noua taxa auto,uriasa pentru anumite masini

Stiri pe aceeasi tema

- Tanczos Barna este ingrijorat, desi bugetul Senatului s-a dublat fata de cel de anul trecut. "Ni se cam termina banii. Recunosc ca am esuat in a controla deplasarile si de a tine in frau aceste cheltuieli. Cert este faptul ca bugetul de anul acesta, fiind aproape dublu fata de bugetul de anul…

- Criza financiara la Senat. Este concluzia lui Calin Popescu Tariceanu, in urma unei discutii privind bugetul Senatului. Mai exact, daca senatorii vor mentine ritmul actual al deplasarilor externe, in luna octombrie vor epuiza toate fondurile pentru vizitele oficiale in strainatate. Asta, desi bugetul…

- TAXA AUTO 2019. "E o prezentare a unei propuneri de la Ministerul de Finante care sa vina undeva in intampinarea Ministerului Mediului pe aceasta zona si astfel incat romanii sa nu aiba o presiune fiscala pe aceasta zona, pe partea de masini, poluare si asa mai departe. Eu zic ca o sa iasa o propunere…

- Ministrul Finanțelor susține ca romanii care iși cumpara mașini second-hand poluante nu vor plati taxe exorbitante. Eugen Teodorovici a vorbit despre noua taxa de puluare, care va fi adoptata in conformitate cu cerințele Uniunii Europene și care nu va pune ”o presiune fiscala” pe umerii celor care vor…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans evita cu multa abilitate sa intre in anumite subiecte, pentru a nu recunoaste esecul Mecanismului de Verificare si Cooperare (MCV), a declarat marti presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE. "Este un paradox la care sigur…

- Europarlamentarul PNL, Daniel Buda, a declarat joi ca romanii sunt aparati la Bruxelles de liderul PPE, Manfred Weber, in timp ce presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si premierul Viorica Dancila, au pus tara intr-o pozitie ingrata, umilindu-i pe romani.

- Ghidul de finantare pentru programul privind montarea celulelor fotovoltaice va fi lansat pana la data de 15 octombrie, a declarat, joi seara, vicepremierul si ministru al Mediului, Gratiela Gavrilescu, adaugand ca fiecare roman care doreste sa-si monteze o astfel de celula fotovoltaica va putea deconta…

- Grațiela Gavrilescu este de parere ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, indeplinește toate criteriile pentru a fi Președintele Romaniei și este convinsa ca mulți romani iși doresc acest lucru. ''Dupa parerea mea, președintele ALDE, care este și președintele Senatului, indeplinește criteriile…