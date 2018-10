Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor va dezbate si vota, in plenul de miercuri care va incepe la ora 10.00, motiunea simpla „Tripleta Dancila-Valcov-Teodorovici sugruma administratia publica locala din Romania” prin care liberalii cer demisia ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Nimeni nu va avea de suferit si nu va primi mai putin pe zona de asistenta medicala, in conditiile in care romanii ar trebui sa primeasca din partea Guvernului cele mai bune optiuni in orice domeniu, inclusiv in domeniul sanatatii, a afirmat, luni, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, scrie news.ro.El…

- Nimeni nu va avea de suferit si nu va primi mai putin pe zona de asistenta medicala, in conditiile in care romanii ar trebui sa primeasca din partea Guvernului cele mai bune optiuni in orice domeniu, inclusiv in domeniul sanatatii, a afirmat, luni, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a raspuns,…

- Vicepreședintele PNL Cristian Bușoi a apreciat, duminica, intr-un comunicat de presa, ca declarațiile ministrului Finanțelor privind introducerea unor pachete diferite de servicii de sanatate in funcție de contribuțiile platite reflecta „o foame majora de bani a guvernului”.„Declarațiile ministrului…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi considera ca declaratiile ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, despre pachete de servicii de sanatate diferentiate, in functie de cuantumul cotizatiei pentru sanatate, reflecta ''o foame majora de bani a Guvernului''. "Declaratiile…

- Anuntul facut recent de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, privind tratativele pe care institutia le duce cu producatori chinezi si polonezi pentru achizitia unor scanere noi in vami genereaza puternice controverse. Doi fosti sefi ANAF spun ca avem 15 scanere, achizitionate cu peste 37 milioane…

- Modul cum poate obtine Fiscul banii de chirie de la presedintele Klaus Iohannis pe casa pierduta din Sibiu baga zazanie intre ministrul de Finante si seful ANAF. "Am vorbit cu colegii de la ANAF, cu domnul Misa nu am apucat, dansul nu a fost o perioada la minister, la locul de munca, a avut…

- La o zi dupa ce a susținut ca amnistia fiscala e o idee de luat în calcul, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a revenit, vineri, afirmând ca un proiect în acest sens este "în lucru" și va fi discutat