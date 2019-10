Noua stea Vasile Siegfried Autor: Octavian ȘTIREANU Echipa de denigrare a Romaniei pe plan extern n-a ramas orfana prin ieșirea Monicai Macovei din Parlamentul European. Dimpotriva, ea s-a intarit pe mai multe fronturi. Mai intai ca Monica Macovei va fi și mai activa dupa ce va trece in „executiv”, probabil ca șefa de cabinet a procuroarei pan-europene Codruța Kovesi. Vorba cantecului: „Nu mai plange Jane/Plansu e de forma/Jana nu e moarta/Jana se transforma!”. Și lui Macovei i s-a și vazut umbra (vorba lui Orban) asupra recentului raport MCV. Apoi, in Parlamentul de la Bruxelles au intrat mulți discipoli de marca ai… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD Fifor afirmp, dupa publicarea rapoartelor MCV privind Romania si Bulgaria, ca nu reformele si lupta anticoruptie sunt motivele pentru care Bulgaria e laudata, iar Romania e criticata de CE, argumentul sau fiind ca, in cazul Romaniei, Minica Macovei, europarlamentari PNL…

- Astfel, dupa patru ani de evaluari, Comisia a ajuns la concluzia ca Zagrebul indeplinește toate condițiile pentru a face parte din Schengen. Printre condițiile impuse statelor membre pentru aderarea la Schengen se numara securizarea frontierelor, un subiect delicat la nivel european dupa 2015, ca…

- Eurodeputatul PLUS Dragoș Tudorache a postat pe Facebook un text care arata ca Romania, din cauza mafiei politice nu a scapat de monitorizarea pe justiție. Acesta precizeaza ca mafia PSD-ALDE a distrus tot progresul facut in ultimii ani și toata increderea caștigata in dialogul cu partenerii europeni.…

- "In momentul in care esti membru al UE, si stiti ca sunt un pro-european convins, ai si obligatii, ai si oportunitati pe care trebuie sa le respecti. MCV este aplicat doar Romaniei si Bulgariei, iar celelalte state membre nu au acest mecanism. Ori se ia o decizie prin care se implementeaza acest…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat, marti, ca Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) "arata discriminare pentru Romania si Bulgaria fata de celelalte state membre". Dancila a declarat, la Botosani, ca procesul de monitorizare la care supuse Romania si Bulgaria trebuie fie desfiintat,…

- Comisia Europeana va publica, marti, rapoartele MCV pentru Bulgaria si Romania. Monitorizarea celor doua tari se asteapta sa fie ridicata, aceasta fiind una dintre promisiunile actualului presedinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a dat asigurari ca acest lucru se va intampla pana la…

- Comisia Europeana va publica, marți dupa-amiaza, ultimul raport de monitorizare din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare ce vizeaza Bulgaria și Romania. Potrivit europarlamentului Dragoș Tudorache, raportul va recomanda incheierea MCV pentru Bulgaria, in timp ce regresele Romaniei in domeniul…

- Participanți la eveniment au fost: senatorul Attila Cseke, deputatul Odon Szabo, președintele Consiliului Județean Bihor, Sandor Pasztor, dar și gazda evenimentului, Bela Horvath, primarul orașului Salacea. Europarlamentarul a realizat un tabloul al situației din Parlamentul European, dupa alegeri…