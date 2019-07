Stiri pe aceeasi tema

- Shivlekh Singh mergea la Raipur pentru o sesiune de interviuri, dupa cum a declarat un apropiat al familiei tanarului actor. Baiatul de 14 ani, care a jucat in multe seriale tv hind, a murit pe loc, in timp ce parintii sai si o alta persoana au fost raniti. Masina in care se aflau acestia s-a ciocnit…

- Un barbat și-a pierdut viața noaptea trecuta, pe DN6, in apropiere de localitatea timișeana Gavojdia, aproape de limita județelor Timiș și Caraș-Severin. Autoturismul in care se afla s-a izbit puternic de un camion condus de un barbat care consumase bauturi alcoolice. Conform lugojinfo.ro, șoferul camionului…

- Un copil de 12 ani, din Vaslui, a murit in urma unui accident pe care l-a provocat cu mașina pe care o conducea. Un baiat de 12 ani a murit in urma unui accident petrecut, marți dimineața, pe un drum comunal din județul Vaslui, in comuna Bacești. Micuțul s-a urcat la volanul mașinii fratelui sau, a…

- Un copil de 12 ani si-a pierdut viata, marti dimineata, dupa ce a facut accident cu masina fratelui sau. Se pare ca minorul s-a urcat la volanul masinii detinuta de fratele lui mai mare si a decis sa faca o plimbare prin sat.

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața, pe DN 66 Targu-Jiu-Craiova, in dreptul localitații Balteni. Un tanar a murit pe loc, dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu masina pe un camp. La fata locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare din cadrul Detasamentului…

- O fetița in varsta de 21 de luni a murit, dupa ce mama ei, o tanara in varsta de 25 de ani, a lasat-o incuiata in mașina, mai bine de doua ore. Cand s-a intors, insa, era prea tarziu pentru micuța.

- Fostul international spaniol Jose Antonio Reyes, in varsta de 35 ani, care a evoluat in cursul carierei sale la FC Sevilla, Arsenal Londra si Real Madrid, a incetat din viata sambata, in urma unui accident r...