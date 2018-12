Stiri pe aceeasi tema

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA va prezinta imagini in exclusivitate cu Gerard Depardieu (69 de ani), unul dintre cei mai iubiți actori francezi al tuturor timpurilor, la scurt timp dupa ce a aterizat in Romania! Artistul a luat masa alaturi de un grup de prieteni, tot francezi, la un local libanez…

- Mihaela Maciuc, in varsta de 20 de ani, a plecat din țara cand avea 10 ani, iar anul trecut a terminat liceul „Mazzini Da Vinci”, din Savona, cu nota maxima. Fata din Targu Neamț a obținut premiul „Alfieri del Lavoro”, care este acordat anual doar celor mai buni 25 de elevi din țara, a informat gazetaromaneasca.com…

- Balul Bobocilor de la un liceu din Sebiș s-a transformat in scena unei tragedii inimaginabile. O tanara care dansa cu soțul ei a leșinat, iar la puțin timp a și murit, informeaza ISU Arad. Totul s-a petrecut in jurul orei 23.00, cand femeia in varsta de 35 de ani, care mersese cu soțul ei la respectivul…

- Cand nu au ce face, „mascații” dau și cate o mana de ajutor cate unui tanar care vrea sa iasa din tipar și-l ajuta in demersul sau. Un polițist gorjean a simțit nevoia sa fie legat cu catușe și ingenuncheat, fiindca altfel nu putea sa se așeze in respectiva poziție in fața prietenei lui și sa-i ceara…

- Pianista Kira Frolu, una dintre cele mai talentate și promițatoare studente romance la Royal Academy of Music din Londra, concerteaza, in 2 noiembrie, in cadrul Seriei romanesti pe care ICR Londra o organizeaza la St James’s Church Piccadilly, apreciata scena muzicala din centrul capitalei britanice.…

- Artistul britanic va sustine un concert pe Arena Nationala din Bucuresti, pe 3 iulie 2019, parte a turneului european pentru promovarea albumului “Divide”, iar biletele vor fi puse in vanzare pe 27 septembrie, anunta Barracuda Music, organizatorii concertului. Turneul lui Ed Sheeran are loc in perioada…

- Romania va deveni capitala judo-ului mondial, dupa ce, in premiera, va gazdui Europa League și Champions League intre 7 și 9 Decembrie. Ambele competiții vor fi organizate in acelasi loc, Sala Polivalenta din Bucuresti.

- Lili Sandu, una dintre concurentele de la „Exatlon”, a dovedit, pe parcursul șederii sale in Republica Dominicana, ca este o adevarata luptatoare și ca este un membru al echipei pe care colegii pot conta la nevoie. Insa artista nu este chiar atat de puternica pe cat incearca sa para. Lili nu a trecut…