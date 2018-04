Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla sub media europeana la numarul medicilor pe cap de locuitor. Cea mai grava situație este in Ialomița și Giurgiu. Acolo, sunt sate in care doctorii nu ajung niciodata sau merg o data pe saptamana.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca joi si vineri este posibil ca serviciul de emitere a rovinietei si pentru tariful de trecere a podului Fetesti-Cernavoda sa functioneze cu dificultate din cauza unor lucrari la sistemul informatic, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Clubul CSM Bucuresti da lovitura dupa lovitura pe piata transferurilor. Dupamutarile impresionante de la handbal sau rugby, si sectia de tenis a reusit o performanta in materie. Sorana Cirstea, locul 35 mondial, a intrat in familia CSM-ului si este ”tigroaica” cu acte in regula. Tenisul…

- O asistenta medicala a fost ranita, marți, intr-un accident petrecut pe DN 2, in județul Bacau, dupa ce ambulanța in care se afla și care se deplasa la o intervenție a intrat intr-o alta mașina oprita sa acorde prioritate unui pieton care traversa strada regulamentar. Femeia a fost preluata de un echipaj…

- Politistii de imigrari din Galati in cooperare cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi Galati au depistat cu sedere ilegala un cetatean tunisian. Pe numele sau a fost emisa decizie de returnare sub escorta de pe teritoriul Romaniei, fiind luat in custodie publica pana la indepartare. La iesirea din tara,…

- Inspectori din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Sibiu sunt așteptați, in aceasta dupa-amiaza la Piatra-Neamț. De marți, 13 martie, ei vor controala toate unitațile sanitare publice și Centrul de Transfuzii Neamț. Echipa de inspectori sanitari face aceste verificari in urma inspectorilor de…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 95, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie realitatea.net.

- AMI a lucrat ca asistent manager pentru Andra. La fel ca multi artisti din Romania, cantareata ne-a marturisit ca a fost nevoita sa munceasca, la inceputul carierei, pentru ca altfel nu s-ar fi descurcat cu banii. AMI, care a marturisit recent ca a fost complexata de inaltimea ei in adolescenta, abia…

- La Chișinau au fost înregistrate peste 110 cazuri noi de gripa. Peste 110 cazuri noi de gripa au fost înregistrate în capitala pe parcursul ultimei saptamâni. Anunțul a fost facut astazi de șeful adjunct al Directiei generale asistenta sociala a municipiului…

- Fotografii in care apar Elena Udrea si Alina Bica si despre care se spune ca sunt facute in Costa Rica au fost postate duminica seara pe un cont de Facebook, transmite News.ro . Conform postarii, cele doua ar fi la Taco Bar – Jaco Beach, Costa Rica, iar fotografiile sunt facute duminica. Dupa aparitia…

- Un centru de permanența, care asigura serviciile de asistența medicala primara, in regim de garda, a fost inființat și va funcționa de la 1 martie 2018, la Alba Iulia, prin dispoziția directorului Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba, ec. Alexandru Sinea. La DSP Alba a fost depusa o cerere, prin…

- Sfaturi extrem de importante ale medicilor pentru a face fata frigului. Statul in frig poate cauza hipotermie, degeraturi, dar si probleme legate de starea psihica, precum somnolenta, pierderile de memorie sau dificultatile de vorbire. Medicii atrag atentia ca, pe vreme friguroasa, se pierde pana…

- Directia de Sanatate Publica Galati a confirmat, marti, un nou deces din cauza hipotermiei inregistrat in actualul sezon. Este vorba despre o femeie in varsta de 74 de ani, care a fost gasita pe 23 februarie in stare grava intr-un imobil din Galati, fara caldura, unde locuia fara forme legale. Ea a…

- Serviciul de Ambulanța București Ilfov a primit in 24 de ore, 1475 de solicitari pentru intervenții medicale, 829 fiind urgențe de cod roșu și galben, printre care 26 entrose, luxații sau fracturi, spune pentru Libertatea, managerul SABIF, dr Alis Grasu. „A fost o noapte grea. Și acum este greu. Se…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, joi, un proiect de hotarare in baza caruia terenul din soseaua Pipera nr. 55 urmeaza sa fie preluat din administrarea RATB in administrarea directa a CGMB in vederea realizarii Spitalului Metropolitan.

- Potrivit unui bilant prezentat, miercuri, de reprezentantii Politiei Capitalei, in primele doua saptamani ale lunii februarie, politistii au constatat in flagrant 294 de infractiuni, in timpul sau imediat dupa savarsirea acestora, infractiuni care se inscriu in gama celor ce aduc atingere patrimoniului,…

- Pompierii din Bucuresti au anuntat, miercuri, ca, dupa o interventie de peste 12 ore, alpinistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au salvat o femeie de 37 de ani care ameninta ca se arunca de la etajul sase al blocului in care locuia. Evenimentul a fost anuntat inca de marti seara…

- * Sorana Cirstea (36 WTA) s-a calificat, ieri, in turul al turneului de categorie Premier 5 de la Doha, cu premii totale de 3.173.000 de dolari, reusind sa se alature altor doua romance, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu, calificate inca de ieri. Sorana a trecut in primul tur de sportiva din Grecia,…

- Au trecut anii si peste Dacian Varga, promitatorul fotbalist al Sportului, care a avut tupeul sa-l infrunte pe Vasile Siman, patronul echipei care facea furori prin Liga 1 cu bani putini. Dacian, ”donjuanul” din fotbalul autohton, are 33 de ani, ii lipseste echipa de final de cariera, dar nu si-a pierdut…

- "Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat? Dragnea, Valcov, PSD si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018. Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au “administrat” perioada…

- Direcția de Sanatate Publica a primit confirmarea, miercuri dimineața, de la Institutul Național de Boli Infecțioase privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din județul Buzau. Potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate Publica, este vorba despre un adult și 3 copii de 2, 5 și…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala "Dan Theodorescu". Directorul a demisionat dupa intalnire. "Am facut o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala "Dan Theodorescu", situat pe Calea Plevnei din…

- Dragnea, atac dur la șeful SPP: Mergea la Parchete, la instanțe, vorbea cu judecatori, cu procurori; E o problema de securitate naționala, a spus liderul PSD, duminica seara, la Romania TV. El a dat asigurari ca nu se dorește mutarea SPP-ului și a STS-ului de la președinte. ”Știu de anii trecuț, ca…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat astazi ca urmeaza sa fie construite trei spitale noi in București. Anul acesta bugetul prevazut de Sanatate este de 111 milioane de euro. “Sumele vor fi investite in toate cele 19 spitale care sunt in coordonarea Primariei Generale a Capitalei. Din aceasta…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare a fost operata de cancer la san in 2015. Un an mai tarziu, doctorii din Turcia au descoperit ca are metastaze la plamani, dupa ce in Romania i se spusese ca are doar o raceala și i se daduse un antibiotic. Miriam, in varsta de 54 de ani, a cheltuit foarte mulți bani…

- La secția Drama, miercuri 31 ianuarie, de la ora 19.00, este programat spectacolul ZORBA’S DIONYSOS, dupa N. Kazantzakis (la Sala Mare, cu publicul pe scena), regia Marcel Țop. Un spectacol care reconciliaza Orientul cu Occidentul, surprinzand peripețiile unui erou colectiv, calauzit de mare, un șaman…

- Noua unitati spitalicesti si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov asigura, miercuri, asistenta medicala, de Ziua Unirii Principatelor Romane, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul…

- Persoanele fara venituri pot beneficia de asistenta medicala gratuita sau de pensie doar daca isi platesc din proprie initiativa contributiile la sistemele public ede sanatate si pensii.

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a cerut o ancheta interna in minister pentru a se verifica daca procedurile au fost respectate in cazul copilului decedat in octombrie 2017 la Spitalul Clinic de Urgenta ''Sf. Pantelimon''. ''Am cerut o ancheta interna pentru a se verifica daca procedurile…

- Moartea unui bebeluș in spital, anchetata abia dupa o luna. Tudor Andrei Radu, baiețelul Nicoletei și al lui Paul Radu, ingrijitoare și șofer, s-a nascut pe 1 septembrie 2017 in Spitalul de Urgența „Sf. Pantelimon”, prin cezariana la termen, un copil normal, de 3,7 kilograme. UPDATE – ora 13.55: Urmare…

- Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti a anuntat marti ca in perioada 16 - 25 ianuarie 2018 va avea loc o sesiune speciala de contractare pentru furnizorii din asistenta medicala primara, asistenta clinica in ambulatoriu si medicina dentara.

- Ministerul Tineretului si Sportului anunta ca nu se pune problema intreruperii activitatii Directiei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti si ca a incercat in 2017 sa acopere lipsa de personal prin organizarea de concursuri.Citește și: Scandal URIAȘ in Capitala: Direcția pentru…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) atrag atentia public Casei Nationale de Medicina Familiei (CNAS) ca are, conform Legii 95, ca principal obiect de activitate asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului…

- Ramona Dinescu si Liliana Craciun traiesc o poveste de dragoste, dar si de curaj si asumare intr-o lume moderna, dar, de multe ori, cu idei, conceptii invechite de mii de ani. Romancele locuiesc in Italia, care a devenit tara in care ele pot sa isi uneasca destinele dupa 15 ani de relatie.