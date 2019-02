Noua sefa a XTB Romania: Multi dintre romanii cu bani in Petrom sau Banca Transilvania se gandesc si la Apple. Vrem sa complementam oferta locala

Stiri pe aceeasi tema

- Motivele pentru care romanii nu mai cumpara locuinte sunt multiple, scrie digi24.ro. Fie ca vorbim despre normele BNR de limitare a creditarii, de ROBOR-ul in crestere, care inseamna rate mai mari pentru cei care au credite in lei, sau de deprecierea leului, care creste ratele oamenilor cu credite…

- Banca Transilvania a oprit planul de renovare a unui numar de 200 de agentii, din cauza Ordonantei 114, precum si faza a doua a procesului de digitalizare, a declarat, vineri, directorul general al Bancii Transilvania, Omer Tetik, la o conferinta organizata de Asociatia Romana a Bancilor (ARB). "Despre…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a ajuns la o scadere de 11,8%, pierzand practic tot avansul inregistrat in acest an. SIF Banat Crisana este la -14,98%, iar OMV Petrom la -13,5%, scrie News.ro. Cea mai mare scădere o înregistrează Banca Transilvania, -17,62%. BVB a scăzut…

- Actiunile BRD au scazut cu peste 10%, titlurile TLV (Banca Transilvania) cu peste 14%, iar OMV Petrom inregistra o scadere de 5%. Deprecieri de peste 1% inregistrau si titlurile Romgaz (-4%), Transgaz (-2,71%) si Nuclearelectrica (-3,29%). BET 7,776.72 -642.47 -7.63% BET-TR 11,344.20…

- Banci și Asigurari Trei banci au jumatate din cardurile de credit din piata locala Tweet Print Mail Autor: Anelis Baciu astazi, 00:07 10 Trei banci - Raiffeisen, BNP Paribas si Banca Transil­vania - controleaza aproape jumatate din cardurile de credit din piata locala, in portofoliile…

- Oferta pentru setul compus din 82 de icoane a fost facuta pe cel mai mare site de comert online din Romania, reducerea fiind de 24%. Dupa Black Friday, pretul a revenit la normal: 13.284 de lei. In ciuda faptului ca oferta a fost vazuta de mii de oameni, nu s-a vandut niciun set.

- Proprietati Bogdan Oslobeanu, Impact: Analizam extinderea in orasele principale din tara Tweet Print Mail Autor: Bogdan Alecu astazi, 00:07 1 Impact Developer & Contractor va demara in perioada imediat urmatoare un proiect rezidential in Constanta si ia in calcul construirea de birouri…

- Scriitorul Radu Paraschivescu a lansat cartea „Orice om ii este teama”, o „carte-parastas a unei Romanii incapute pe mana unui guvern care combina foarte bine impostura cu indigența”. de Florin Ghioca Titlul face referire evidenta la exprimarea prim ministrului Viorica Dancila, mai ales ca primul capitol…