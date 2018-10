Stiri pe aceeasi tema

- Noua secții de votare din Romania, șapte dintre ele din mediul rural, au inregistrat o prezența la vot de 100%, in cadrul referendumului pentru redefinirea familiei, in primele trei ore de la deschiderea secțiilor de votare, informeaza Mediafax.Una dintre secțiile in care prezența este de…

- Curiozitati statistice ale Argesului. Stiati ca judetul Arges are … ・ o suprafata totala de 682.631 ha? ・ este organizat in: 3 municipii; 4 orase; 95 comune; 576 sate din care 21 sate apartin de municipii si orase? ・ suprafata intravilana a municipiilor si oraselor era in anul 2016 de 10530 ha? ・ suprafata…

- O noua competiție fotbalistica ia naștere in Romania. Cupa Satelor este un eveniment sportiv dedicat copiilor nascuți dupa 1 ianuarie 2006, și va avea o faza reginionala și una naționala. La prima ediție a competiției s-au inscris deja peste 10.000 de copii cu varsta sub 13 ani din satele și comunele…

- Profesorul de tara aflat pentru a opta zi in fata Ministerului Educatiei, care cere sa se renunte la masura comasarii a doua clase, a primit amenda pentru tulburarea linistii publice in penultima zi de protest.

- Mai multi intreprinzatori si patroni afirma ca nu-si permit acoperirea cheltuielilor curente, ca sunt retantieri la intretinerea casei si chiar ca nu-si pot asigura o masa consistenta, arata un studiu al Institutului National de Statistica (INS) consultat de MEDIAFAX. Din datele prezentate de INS in…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a realizat un studiu de tip Omnibus, in perioada 23 iunie - 1 iulie, pentru urmarirea tendințelor politice și sociale din Romania. Rezultatele generale au fost publicate de STIRIPESURSE.RO pe 7 iulie (detalii AICI!), iar mai jos pot fi consultate rezultatele…

- Universitatile din Romania aloca un numar de locuri speciale pentru elevii care au absolvit licee din mediul rural. Aceste locuri sunt bugetate și se acorda doar elevilor de pe lista liceelor din mediul rural.