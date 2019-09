Stiri pe aceeasi tema

- Baza de date contine informatiile a peste 419 milioane de utilizatori Facebook, informatii printre care se regasesc numele de utilizator, numarul de telefon, genul si tara de origine. Printre cei peste 419 milioane de utilizatori se numara 133 de milioane de americani, 18 milioane de britanici si…

- Un nou scandal se anunța la Facebook, iar cazul Cambridge Analytica se pare ca se va repeta pentru platforma de socializare. Sute de milioane de utilizatori ai platformei sunt afectați! Specialiștii din domeniul securitații digitale au descoperit o noua baza de date cu informații extrase…

- O imensa baza de date cu informatii extrase de pe Facebook a fost descoperita de cercetatorii in domeniul securitatii digitale. Baza de date contine informatiile a peste 419 milioane de utilizatori Facebook, informatii printre care se regasesc numele de utilizator, numarul de telefon, genul…

- Optiunea de "stergere a istoricului" de navigare a fost lansata la peste un an dupa ce a fost anuntata initial de catre fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, ca parte a masurilor de sporire a confidentialitatii utilizatorilor dupa scandalul Cambridge Analytica. Insa, noua optiune nu va sterge efectiv…

- O curte federala de apel din San Francisco a respins joi solicitarea Facebook de a nu admite un proces colectiv in care compania este acuzata ca a adunat si stocat ilegal datele biometrice a milioane de utilizatori, fara consimtamantul acestora, transmite Reuters.

- Ai vazut peste tot pe Facebook, Instagram, Twitter sau alte aplicatii cum arata prietenii tai "imbatraniti". Oamenii au fost curiosi sa-si vada chipul de peste cateva zeci de ani, insa nu s-au intrebat niciodata ce inseamna aceasta aplicatie si ce riscuri implica.

- Hackerii au furat milioane de date personale si financiare ale bulgarilor si le-au distribuit catre mass-media prin intermediul unei adrese de mail din Rusia. Un ministru bulgar a afirmat ca atacul ar avea legatura cu achizitionarea de catre Bulgaria de noi avioane de lupta F-16 din Statele…

- Autoritațile americane au aprobat o amenda-record pentru gigantul Facebook, de 5 miliarde de dolari, pentru a incheia o ințelegere in scandalul in care este acuzat de scurgere de date și de violarea vieții private, anunța The Guardian. Decizia a fost luata in urma investigației facute de Comisia Federala…