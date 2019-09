Noua rundă de negocieri dintre SUA și China ar putea avea un rezultat diferit de data aceasta (surse) Ultimele 18 luni de discuții legate de comerț, dintre SUA și China, au condus numai la creșterea tarifelor, într-un cerc vicios de raspuns la acțiunile ceilalte parți, însa de data aceasta negocierile s-ar putea sa ofere un rezultat diferit, potrivit unor surse din China familiarizate cu acest razboi comercial, scrie CNBC.



Ministerul Comerțului din China a confirmat ca cele doua țari au avut o conversație telefonica joi și ca au convenit sa se întâlneasca în octombrie, în Washington. Aceasta ar fi a 13-a runda de negocieri, dupa ce ambele tabere au impus… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

