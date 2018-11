Stiri pe aceeasi tema

- Compania canadiana Eldorado Gold, cu activitati in Romania, Turcia, Grecia, Serbia si Brazilia a anuntat ca estimeaza resursele potentiale din perimetrul de la Bolcana, in judetul Hunedoara, la 6,5 milioane de uncii de aur si 686.000 de tone de cupru.

- Premierul Bulgariei, Boyko Borissov, a declarat, vineri, in urma discutiilor din intalnirea cvadrilatera Romania - Grecia- Bulgaria- Serbia, ca cele patru state iau in calcul posibilitatea depunerii unei candidaturi comune pentru gazduirea editiei din 2030 a Cupei Mondiale de fotbal, informeaza Reuters.…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a fost prezenta vineri la summit-ul de la Varna unde s-a propus organizarea comuna a Campionatului Mondial din 2030 in Romania, Bulgaria, Serbia și Grecia. Liderii celor 4 țari au vorbit in detaliu despre acest subiect la Varna. "Prin intermediul sportului,…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene, Michel Barnier, va avea, marti, intrevederi cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila si cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, informeaza Reprezentanta CE in Romania.

- Astaldi este unul dintre cei mai mari constructori din Romania, avand proiecte alocate de peste 1 miliard de euro. Firma intampina dificultați in țara mama, Italia, motiv pentru care astazi a cerut sa intre sub proiecția legii insolvenței. Compania italiana Astaldi a ajuns in aceasta situație…

- Ajuns la cea de a sasea editie, EXPO PLAST – Expozitie internationala de produse, echipamente si tehnologii pentru industria de prelucrare a materialelor plastice isi asteapta vizitatorii intre 18 si 21 septembrie la REDAL EXPO in Sibiu. Peste 90 de brand-uri din 9 tari Companii din Austria, Cehia,…

- World Experience Festival va prezenta, in cea de-a patra ediție a evenimentului, un program multicultural tematic concentrat pe celebrarea patrimoniului muzical mondial a 70 de națiuni, in perioada 3-9 septembrie, la ARCUB-Gabroveni și Parcul Titan. Festivalul aduce pe scena principala peste 100 de…