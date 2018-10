Stiri pe aceeasi tema

- "In urmatoarele doua saptamani, pana cand legea va fi repusa in discutie, este timp sa gasim cele mai bune solutii si sa actionam conform unui principiu sanatos: 'masoara de doua ori si taie o data'. Deci sa nu ne grabim, ci sa trecem prin Parlament cea mai buna forma a legii. Mi-as dori ca aceasta…

- Ion Tiriac (79 de ani) a anuntat, vineri, ca unul dintre cei mai bogati oameni din zona araba, Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, seicul din Abu Dhabi, ar fi dispus sa-l ajute in implementarea unuia dintre cele mai indraznete proiecte de dupa 1989.

- Rezervele de gaze ale Romaniei se vor epuiza in urmatorii 14 ani, iar exploatarea zacamintelor din Marea Neagra este o conditie sine-qua-non pentru a miza in continuare pe aceasta resursa in mixul energetic al tarii, se arata in proiectul Strategiei Energetice a Romaniei 2018 - 2030, cu perspectiva…

- Citeste si: Romgaz a platit redevente cu 43% mai mari in S1/2018 dupa ce gazul romanesc s-a aliniat la Bursa de la Viena Petrom si Romgaz au platit impreuna anul trecut jumatate din totalul sumelor colectate de stat din redevente Statul roman a incasat cu aproape 17% mai putin din redevente, principalul…

- OMV Petrom a inceput producția la o noua sonda offshore LVO7, forata pe zacamantul Lebada Vest, informeaza compania printr-un comunicat de presa. LVO7 este prima sonda multilaterala forata in Romania. Lucrarile de foraj au demarat in februarie, in cadrul campaniei offshore anunțata in septembrie 2017.…

- OMV Petrom a inceput productia la o noua sonda offshore LVO7, forata pe zacamantul Lebada Vest, cu o productie de 1.700 barili echivalent petrol/zi, care o situeaza in top zece sonde din portofoliul companiei, informeaza un comunicat. LVO7 este prima sonda multilaterala forata in Romania.…

- Catrinel Sandu (40 de ani) a realizat o sedinta foto in exclusivitate pentru revista Unica cu noul ei iubit, medicul stomatolog american Steve (45 de ani), cu care vedeta are o relatie de un an. Dupa divortul de fostul ei sot, Gabriel Trifu, Catrinel Sandu a vrut sa revina in Romania alaturi de fetitele…