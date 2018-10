Stiri pe aceeasi tema

- Rusia considera drept periculoasa declaratia facuta de trimisul Washingtonului la NATO, potrivit caruia Moscova trebuie sa sisteze dezvoltarea in secret a unui sistem de rachete de croaziera interzis prin Tratatul INF ( ratatul privind fortele nucleare cu raza medie si scurta de actiune), or in caz…

- Rusia trebuie sa opreasca dezvoltarea sistemului de rachete de croaziera care incalca Tratatul nuclear semnat la sfarsitul Razboiului Rece, iar daca nu se va intampla acest lucru Statele Unite vor incerca sa distruga rachetele inainte sa devina functionale, a afirmat Kay Bailey Hutchison,…

- Rusia trebuie sa opreasca dezvoltarea sistemului de rachete de croaziera care incalca Tratatul nuclear semnat la sfarsitul Razboiului Rece, iar daca nu se va intampla acest lucru Statele Unite vor incerca sa distruga rachetele inainte sa devina functionale, a afirmat Kay Bailey Hutchison, ambasadoarea…

- Statele Unite au impus joi sanctiuni impotriva Departamentului de Dezvoltare a Echipamentelor (EDD), agentia militara chineza care supervizeaza tehnologia de aparare, transmite Reuters. Motivul este achizitionarea unor avioane de lupta si sisteme de rachete din Rusia, cu incalcarea sanctiunilor americane…

- Ministerul rus de Externe a anunțat marți ca l-a convocat pe ambasadorul israelian la Moscova pentru a discuta despre doborarea in mod accidental a unui avion militar rusesc de forțele siriene, dupa ce Israel a lansat mai multe rachete asupra Siriei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de…

- Ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov a declarat marti ca Moscova este pregatita sa discute cu SUA despre cele mai noi arme strategice ale sale, chiar daca acestea nu fac parte din Tratatul privind fortele nucleare cu raza medie de actiune (INF), a anuntat agentia de presa rusa RIA, citata…

- Rusia ar putea avea in vedere un razboi economic daca Statele Unite impun interdictii asupra unor banci sau unei anumite valute, a declarat vineri premierul rus Dmitri Medvedev, citat de TASS, Reuters si AFP. "Nu vreau sa comentez despre discutii privind viitoare sanctiuni, dar pot sa spun un lucru:…

- Rubla ruseasca a coborat miercuri cu 3% fata de dolar, la cel mai redus nivel din ultimele 21 de luni, pe fondul riscului unor noi sanctiuni americane, transmite MarketWatch, conform news.ro.Publicatia The Kommercant a publicat un proiect de lege din Senatul Statelor Unite care propune sanctiuni…