- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna in fata sistemelor de aparare antiracheta din lume, relateaza site-ul agentiei Sputnik. "Un avion de lupta…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata, ca nu ia in seama nici macar o clipa investigația facuta in Statele Unite privind presupuse interferențe ale Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016.

- Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut ca le-a mințit un pic pe soția președintelui SUA, Melania Trump, și cea a prim-ministrului italian, Emanuela Mauro, atunci cand le-a povestit despre ispravile sale de pescar, scrie Sputnik.md. Scurta discuție a liderului rus cu cele doua doamne…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, miercuri, SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse…

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele american Donald Trump și-au exprimat ingrijorarea in legatura cu declarațiile lui Vladimir Putin privind noile arme strategice ale Federației Ruse

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat intr-un interviu pentru NBC News ca dezvoltarea armamentului nuclear de catre Rusia nu reprezinta semnul inceperii unui nou Razboi Rece, dar a subliniat ca noul armament balistic si nuclear a fost testat cu succes si este operational.

- Hari Bucur Marcu, expert in securitate, a declarat, in direct la Digi24, ca prezentarea noilor rachete ale Rusiei de catre președintele Vladimir Putin este o modalitate prin care acesta incearca sa iși prezinte realizarile din timpul mandatului și este o parte din campania sa electorala, fara sa reprezinte…

- Apar reacții dupa declarațiile bomba facute de Vladimir Putin! Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o…

- Rusia a dezvoltat o noua racheta balistica care este invincibila, a declarat președintele Vladimir Putin, in discursul despre starea națiunii, ținut cu cateva saptamani inaintea alegerilor, scrie...

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca Rusia detine arme hipersonice si a inceput dezvoltarea armamentului strategic, care sa fie imun in fata sistemelor de aparare antiracheta, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik. Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi in discursul sau…

- In discursul anual despre starea natiunii, care intervine cu mai putin de trei saptamani inainte de alegerile prezidentiale, presedintele Vladimir Putin a anuntat ca Rusia dezvolta o racheta, botezata Sarmat, care nu are „frica” de sistemele americane antiracheta. In plus, liderul de la Kremlin a anuntat…

- Rusia a testat un arsenal de sisteme de arme nucleare, inclusiv o racheta supersonica care nu poate fi detectata de sistemele antiracheta, potrivit presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, scrie The...

- Vladimir Putin susține adresarea sa anuala catre Adunarea Federala a Rusiei. Potrivit Vedomosti, Putin ar putea anunța despre cheltuili noi in domeniile educației, securitații, infrastructurii. Putin candideaza pentru al patrulea mandat la postul de președinte al Rusiei. Alegerile vor avea loc pe 18…

- Fortele americane au stabilit aproximativ 20 de baze in Siria, pe teritoriul controlat de kurzi, a declarat Alexander Venediktov, consilier al secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, informeaza Reuters online, citand agentia de stiri RIA. Continuarea pe ZFCorporate…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat miercuri ofensiva terestra asupra enclavei rebele Ghouta de langa Damasc, informeaza Reuters din surse de ambele parti. Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au chemat Rusia sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara,…

- CHIȘINAU, 21 feb — Sputnik. În mare majoritate, locuitorii Batrânului Continent nu considera Rusia drept parte a Europei. Excepție face Polonia, unde cei chestionați, în proporție covârșitoare, s-au declarat convinși ca Rusia face parte din Europa. În…

- Rusia a testat "peste 200 de noi tipuri de arme" in Siria, a afirmat joi un general rus aflat la conducerea unei comisii parlamentare de aparare, in timp ce Moscova este acuzata ca participa la raidurile sangeroase asupra bastionului rebelilor din Goutha Orientala, in apropiere de Damasc, relateaza…

- 'Ajutand poporul nostru frate sirian, noi am testat peste 200 de noi tipuri de arme', a declarat generalul Vladimir Samanov, fost comandant al trupelor de parasutisti devenit deputat, vorbind in Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus). 'Aceasta a aratat lumii intregi eficienta…

- Agenția Bloomberg, prin vocea expertului Eugene Rumer, anunța ca "Vladimir Putin ar putea incerca sa lanseze noi actiuni politice si militare in tari din Europa de Est, dupa ce a declarat din nou victoria in Siria si in perspectiva unui nou mandat"."Va amintiti momentul in care Vladimir Putin…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, sustine ca actiunile NATO nu imbunatatesc securitatea statelor din Balcani, iar extinderea aliantei nu a facut-o mai capabila sa contracareze amenintari precum terorismul si traficul de droguri. "Expansiunea NATO este o greseala si, in acelasi timp,…

- Un atac armat a avut loc, duminica, la o biserica din sudul Rusiei. Atacatorul a deschis focul in fata lacasului de cult, chiar cand lumea iesea din cladire. A omorat patru oameni si a ranit alte cel putin cinci persoane. Fortele de ordine l-au lichidat imediat pe ucigas. Multi oameni…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a anulat vizita de lucru la Soci ca urmare a prabusirii unui avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, in apropiere de Moscova, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agentia Sputnik.…

- Aproximativ 71% dintre cetatenii Rusiei intentioneaza sa voteze cu presedintele Vladimir Putin in scrutinul prezidential programat in luna martie, arata datele unui sondaj de opinie publicat, joi, de catre Centrul de Cercetare al Opiniei Publice din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- 'Dorim sa reamintim comandantului Grupului Operativ 67 al Flotei a 6-a (a SUA) ca Crimeea este teritoriu inalienabil al Rusiei. Odata cu trimiterea pilotilor in misiuni de recunoastere in aceasta zona a Marii Negre, trebuie sa ia in calcul ca ei vor fi intampinati de avioane ruse, nu de cele ale…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114 politicieni si 96 de oameni…

- "Conducatorii politici care au incredere in ei insisi nu se tem de vocile discordante si nu simt nevoia de a folosi abuziv fortele de ordine pentru a impiedica manifestatii pasnice si pentru a-i aresta pe adversarii lor politici", a comentat Nauert, la o zi dupa ce fortele de ordine de la Moscova…

- Forțele americane au dat publicitații imagini cu incidentul de deasupra Marii Negre. Un avion rusesc s-a apropiat extrem de mult de o aeronava americana aflata intr-o misiune de supraveghere. Marina SUA a dat publicitații imagini inregistrate de aeronava americana din timpul incidentului care a avut…

- Directorul CIA Mike Pompeo a susținut, intr-un interviu acordat pentru BBC, ca se așteapta ca Rusia sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an. Directorul CIA a precizat ca nu exista scaderi semnificative in tentativele Rusiei de a submina ordinea interna din SUA și din…

- George Soros ii critica dur pe șefii Statelor Unite și Rusiei! "Vladimir Putin conduce un stat mafiot și Trump ar vrea sa faca la fel, numai ca nu-i permite Constituția", a declarat miliardarul.Lui George Soros nu-i place moneda Bitcoin deoarece este prea speculativa. "E un balon de sapun…

- Acțiunile opoziției conduse de Alexei Navalnii, care au avut loc ieri in zeci de orașe ale Rusiei, nu sunt considerate la Kremlin drept o amenințare politica la adresa președintelui Vladimir Putin. La 29 ianuarie, Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, a declarat jurnaliștilor ca:…

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Tocmai m-au arestat. Nu are…

- Bombardiere strategice modernizate vor consolida puterea militara a Rusiei, apreciaza presedintele rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press.Versiunea modernizata a bombardierului Tupolev-160, de conceptie sovietica, prezinta motoare noi si elemente de avionica menite sa-i imbunatateasca…

- Fortele aeriene ale armatei Rusiei din Divizia a IV-a Aeriana si de Aparare Anti-aeriana a demarat primele misiuni de antrenament din acest an in zona aeroporturilor din Kuban si Rostov, misiuni in timpul carora pilotii militari vor exersa aterizari pe autostrada din regiunea Rostov, informeaza agentia…

- Forțele guvernamentale siriene au ucis cel puțin 85 de civili in atacuri aeriene asupra enclavei Ghouta, ultima reduta a rebelilor. Turcia le-a cerut Rusiei și Iranului sa faca presiuni asupra regimului Assad, pentru a pune capat ofensivei impotriva opoziției.

- Patriarhul Moscovei si al intregii Rusii, Kiril, a vorbit din nou despre momentul in care va veni Sfarsitul Lumii, despre care scrie in Biblia, intr-un interviu acordat jurnalistului Dmitri Kiselev, la postul national de televiziune. Kiril a folosit prilejul de a-i face lui Vladimir Putin campanie…

- Patriarhul Moscovei si al intregii Rusii, Kirill, a vorbit atat despre momentul in care va veni Sfarsitul Lumii, despre care scrie in Biblia, dar a folosit prilejul de a-i face lui Vladimir Putin campanie pentru alegerile prezidentiale din martie.

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate dupa atentatul produs in Sankt-Petersburg, cerand intensificarea operatiunilor antiteroriste si eliminarea islamistilor daca reprezinta pericole iminente. - continua -

- „O persoana a murit in timpul atacului si alte trei au fost ranite”, a declarat sursa. Potrivit datelor preliminare, „un fost proprietar a venit la fabrica, a impuscat un gardian, iar acum merge in jurul incintei cu o arma”. Cladirea a fost inchisa, iar inauntru ar putea fi tinuti ostatici,…

- Dupa anunțul victoriei facut de președintele Vladimir Putin in Siria și ordinul de retragere a trupelor (a treia retragere anunțata pana in prezent) au aparut și primele statistici privind campania „victorioasa” a Rusiei in Siria.

- Presedintele Igor Dodon si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-au vazut pentru a saptea oara in acest an marti, 27 decembrie, in cadrul summit-ului neformal al tarilor Comunitatii Statelor Independente (CSI) de la Moscova.

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica în cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite…

- CHIȘINAU, 14 dec — Sputnik. Solicitat de Sputnik sa comenteze declarația de joi a lui Vladimir Putin, analistul politic Dragoș Dumitriu a dat de înțeles ca deja se poate vedea luminița de la capatul tunelului în ceea ce privește situația internaționala, destul de tensionata…

- Alianta Nord-Atlantica si-a exprimat temerile fata de un sistem de rachete al Federatiei Rusie care ar putea fi echipat cu focoase nucleare, incalcand astfel prevederile Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare semnat in 1987.NATO a anuntat ca "aliatii au descoperit un sistem de rachete rus…

- Președintele SUA Donald Trump a vorbit la telefon, joi, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi lideri discutând &"sa lucreze împreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord&", a procizat Casa Alba.

- In fata a 1.600 de jurnalisti rusi si straini, joi, 14 decembrie 2017, cu ocazia evenimentului televizat despre care se stie ca este deja o traditie a mandatului sau, presedintele rus Vladimir Putin a oferit telespectatorilor una din seria aparițiilor sale importante pe care le folosește pentru a-și…

- Presedintele Vladimir Putin a facut un popas neanuntat la baza aeriana ruseasca din Siria, pentru a declara „victorie”, in urma campaniei militare ce a durat doi ani, anunta Bloomberg. Dupa ce le-a ordonat trupelor sa inceapa retragerea din Siria, Putin a zburat la Cairo pentru a incheia…