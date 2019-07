Stiri pe aceeasi tema

- Dupa examinarea declaratiilor facute in 2005 la televizor de Selahattin Demirtas, aflat in prezent in detentie si a carui eliberare a fost solicitata zadarnic toamna trecuta de CEDO, instanta de la Strasbourg "estimeaza ca, luate in ansamblu, aceste declaratii nu pot fi considerate ca reprezentand…

- Fostul vicepremier însarcinat cu supervizarea economiei turce Ali Babacan și-a anunțat luni demisia din partidul președintelui Recep Tayyip Erdogan, evocând "divergențe profunde" și necesitatea unei "noi viziuni", scrie AFP.Babacan, despre care analiștii spun…

- Fostul viceprim-ministru turc Ali Babacan si-a anuntat luni demisia din Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP) al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, citand 'diferente profunde' fata de conducerea formatiunii si subliniind ca Turcia are nevoie de o noua viziune, transmite Reuters.Citește și: Ministrul…

- Tarile NATO nu ar trebui sa se sanctioneze unele pe altele, a afirmat miercuri presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, în timp ce Washingtonul îsi manifesta exasperarea în legatura cu intentia Ankarei de a achizitiona sisteme de rachete antiaeriene rusesti S-400, relateaza Agerpres…

- Candidatii la postul de primar al metropolei Istanbul s-au confruntat duminica intr-o dezbatere televizata istorica, cu o saptamana inaintea scrutinului din 23 iunie, convocat dupa anularea alegerilor municipale din 31 martie, informeaza AFP. Candidatul Partidului Justitie si Dezvoltare (AKP), Binali…

- Primarul destituit al opozitiei din Istanbul, Ekrem Imamoglu, si rivalul sau din partea Partidului AK (AKP), Binali Yildirim, se vor confrunta intr-o dezbatere televizata la 16 iunie, au declarat luni oficiali ai celor doua formatiuni, relateaza Reuters, care mentioneaza ca este prima dezbatere de…

- Miercuri, 29 mai, Turcia l-a eliberat pe Serkan Gölge, un cercetator de la NASA cu dubla cetațenie, turca și americana, a carui detenție de aproape trei ani a tensionat relațiile dintre cele doua țari. "Salutam vestea eliberarii din închisoare a lui Serkan Gölge astazi", le-a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a propus miercuri omologului sau american Donald Trump infiintarea unui 'grup de lucru comun' privind achizitionarea prevazuta de catre Ankara a sistemelor de aparare antiracheta rusesti S-400, in pofida avertismentelor SUA, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.In…