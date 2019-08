Noua producție 'Lord of the Rings' nu poate folosi povestea…

Noua producție ”Lord of the Rings/ Stapanul inelelor” nu poate folosi decat un fragment din povestea lui JRR Tolkien, dupa ce deținatorii scriitorului au refuzat sa acorde permisiunea utilizarii intregii opere, a aratat unul dintre experții implicați in noul film citat de The Guardian, potrivit Mediafax.

Un specialist in opera lui JRR Tolkien care lucreaza la serialul anunțat de Amazon pentru a adapta ”The Lord of the Rings” susține ca platforma online nu a primit acceptul moștenitorilor scriitorului sa foloseasca o buna parte din intriga celebrei povești.

