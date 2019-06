Stiri pe aceeasi tema

- Cei opt postasi din Alba retinuti de politisti pentru ca nu si-au indeplinit obligatiile de serviciu si nu ar fi livrat corespondenta destinatarilor vor fi cercetati sub control judiciar pe o durata de 60 de zile, perioada in care, printre altele, nu vor mai putea desfasura activitatea de factor…

- Politistii de investigatii a criminalitatii economice au luat masura retinerii pentru 24 de ore, fata de 8 persoane dintre cele aduse in cursul zilei de joi la audieri, angajati sau fost angajati ai oficiului Postal din Sebes.

- Politistii din Alba efectueaza joi, 27 iunie, un numar de 23 de perchezitii, dintre care doua la punctele de lucru ale unei societati de curierat, iar restul la domiciliile unor actuali sau fosti angajati, care sunt banuiti ca nu ar fi livrat destinatarilor corespondenta expediata de instantele de judecata.

