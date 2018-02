Stiri pe aceeasi tema

- Kendrick Lamar este cunoscut pentru show-urile super spectaculoase, iar concertul de la Brit Awards nu s-a lasat mai prejos. Concertul susținut de Kendrick Lamar a inceput cu piesa “Feel”, de pe albumul “Damn”, care se oprea și repornea inainte ca Kendrick sa inceapa sa cante. In timpul reprezentației…

- Solistul trupei Muse și dj-ul Zedd au inceput o colaborare la finalul anului trecut și cei doi sunt in continuare in studio lucrand la cea mai noua piesa. “Este un proiect super emoționant pentru amndoi pentru ca Matthew nu a mai compus o piesa impreuna cu cineva și nu cred ca a mai facut asta... View…

- Cea mai noua piesa marca Imagine dragons a fost lansata astazi și e mega chill și romantica. Ca tot e luna iubirii, se pare ca baieții de la Imagine dragons s-au gandit sa ne faca sa iubim un pic mai mult pe piesa lor. Iar vocea lui Reynolds, solistul trupei, e atat de aww incat... View Article

- Cei doi prieteni buni deja se sfatuiesc in privința unei colaborari pentru o piesa a lui Kygo. De asemenea, Kygo a mai dezvaluit și ca iși dorește sa colaboreze cu The Weeknd și Ed Sheeran. “Am tot vorbit cu Martin despre o piesa la care vom colabora, iar piesa e pentru viitorul meu album. Eu... View…

- Trupa 5 seconds of summer și-a anunțat revenirea pe scena prin lansarea unei piese intitulate “Want you back”. Piesa va fi lansata vineri, așa cum trupa a dat de ințeles din descrierea postarii pe Instagram unde aceștia au scris doar “WANT YOU BACK // COMING 23.02.18”. Deși postarea pare ca se refera…

- Dupa single-ul de debut “My Beat“, care a starnit reacții și a primit un feedback pozitiv din partea publicului, cei doi artiști floWmo revin cu o piesa fresh, Eyes Don’t Lie, o co-producție Roton Music și DeMoga Music. Ochii unei persoane iți transmit adevarul sau de fapt te pacalesc? Piesa și videoclipul…

- Avicii e co-autor pentru o piesa de orientare indie-pop, productie la care a colaborat cu unul dintre prietenii sai Daniel Adams-Ray aka Human Noua aparitie se intituleaza “Ghost” si a fost lansata cu Universal Records. E inca o veste buna pentru fanii Avicii; in 2016 producatorul isi anunta retragerea…

- Vescan lanseaza cea de-a doua piesa de pe albumul #MuzicaSauNebunie, „Ca doi necunoscuți” feat Raluka. „Raluka este una dintre artistele din Romania pe care le apreciez foarte mult și ma gandeam de ceva timp la o colaborare impreuna. Am inceput piesa cu Dorian Oswin, in studiourile Mango Records, dar…

- Daca The Chainsmokers pareau ca se indreapta spre EDM, se pare ca trupa se intoarcela orginile pop cu piesa “You owe me” ce a fost lansata ieri impreuna cu un videoclip super cool. Piesa este continuarea pentru “Sick boy”, lansata acum o luna, și va fi o parte importanta din viitorul album la care lucreaza...…

- Pe 14 februarie, pentru a coincide cu ziua indragotiților, Afrojack s-a gandit sa ne ofere o feliuța de romantism lansand cea mai dulce piesa impreuna cu cantareața Stanja. Piesa suna ca o balada pop și asta datorita faptului ca Afrojack este un producator versatil și se pricepe de minune sa jongleze…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. Sofi Tukker Feat. NERVO & The Knocks & Alisa Ueno – Best Friend 4. Lost Frequencies & Netsky – Here With You…

- Noah Cyrus se intoarce cu o noua piesa ce va ajunge la sufletul tuturor. Vocea lui Noah combinata cu energia artistei din spatele pieselor “Lean on” și “Cold water” și ajutorul pentru compunere venit din partea lui Max Martin dau valoare incredibila piesei și o fac gold. “Unde e orginilatea din oameni…

- “Click Click“, single-ul de debut al lui Emil Rengle, a fost inclus pe coloana sonora a filmului “Mom and Dad”, regizat de Brian Taylor, ce va avea premiera pe 19 ianuarie in cinematografele din toata lumea. Filmul este unul thriller/horror și ii are in distribuție pe Nicolas Cage, Selma Blair și Anne…

- Martin Garrix a imparțit cu noi cateva detalii despre piesa “Happy”, pe care urmeaza sa o lanseze pe 9 februarie. Cum suntem nerabdatori in ceea ce-l privește pe super DJ-ul olandez, nu ne-am putut abține sa nu imparțim micul secret cu voi. In decembrie Martin Garrix lansa “Glad you came” sub numele…

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- Cantarețul englez Robbie Williams nu va mai canta piesa “Angels” in concerte sale, potrivit Daily Star. Robbie Williams a decis sa nu mai includa hit-ul “Angels” in concerte deoarece publicul il emoționeaza mult prea tare atunci cand o canta. “Aș plange de fiecare data și ar fi patetic. Sunt oameni…

- Cea mai noua piesa lansata de Drake, “God’s plan” este pentru a doua saptamana numarul unu in topul Billboard Hot 100 și se pare ca va cam ramane pe val. Piesa a fost ascultata de peste 83.3 milioane de ori doar in Statele Unite in prima saptamana, batand astfel toate recordurile pentru o piesa hip-hop....…

- Colaborarea inceputului de an a venit de la Antonia și Connect-R, care au lansat impreuna piesa “Adio“. Imediat dupa lansare, cei doi au venit in studioul Virgin Tonic, unde au interpretat superb noua piesa. “Ma bucur pentru aceasta colaborare cu Connect-R, un artist pe care il apreciez. Imi place mult…

- E una dintre acele aparitii considerata a fi “highlight-ul” inceputului de an 2018. Zedd si-a lansat clip-ul oficial pentru cel mai nou single, “The Middle“, piesa la care a lucrat cu Maren Morris si duo-ul Grey, in cadrul ceremoniei de decernare a premiilor Grammy. “The Middle” e de orientare pop fiind…

- DO IT este piesa cu care Ionuț a blocat traficul in urma cu cateva zile. Ii place atat de mult Rae Morris incat a dat piesa asta la volum maxim in mașina. Ideea e ca nu știa ca din spatele lui venea o ambulanța. Noroc cu un bun participant la trafic care l-a atenționat sa... View Article

- Celebra cantareața P!nk a lansat ieri un videoclip cu impact puternic, dupa ce a cantat piesa “Wild Hearts Can’t Be Broken” la a 60 a ediție a premiilor Grammy. Filmat in intregime alb negru, clipul o prezinta pe P!nk imbracata intr-un top alb și uitandu-se la camera in timp ce transmite mesajul piesei.…

- La scurt timp dupa ce a lansat piesa "413", Carla's Dreams prezinta o noua melodie fanilor, care se pare ca in curand va deveni un nou hit. "17 ani" este piesa in care solistul iși cauta dragostea adolescentina.

- Hit-ul “rockstar” de la Post Malone a stat saptamani bune in topul Shazam al celor mai cautate piese in Romania. Lucurile s-au schimbat in ultima saptamana, iar romanii sunt innebuniți dupa o noua piesa. “So Far Away” de la Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya domina topul cu peste…

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #5 in TRENDING pe YouTube-ul...…

- Eminem revine pe primul loc in clasamentul Official Singles Chart Top 100 din Marea Britanie. Rapperul a dat lovitura cu single-ul ”River”, un featuring cu Ed Sheeran! Piesa lui Eminem a furat primul loc chiar de la britanicul Ed Sheeran care se afla de 6 saptamani pe primul loc cu super hitul ”Perfect”.…

- Smiley si Feli au realizat un duet emotionant pentru una dintre cele mai frumoase piese lansate de Smiley in cadrul maratonului #Smiley10 – “Vals” “ este una dintre piesele mele favorite de pe album, iar vocea lui Feli cred ca o pune si mai mult in valoare si ii aduce un plus de sensibilitate”, a spus Smiley.…

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. Jason Derulo feat. French Montana – Tip Toe 4. ZAYN – Dusk Till Dawn ft. Sia 3. Luis Fonsi, Demi Lovato...…

- Este poate cea mai cantata piesa in perioada sarbatorilor de iarna și totuși nu a fost un succes rasunator. Single-ul ”All I Want For Christmas Is You”, interpretat de Mariah Carey, a reusit sa patrunda intre primele zece pozitii ale topului american Billboard Hot 100 abia in decembrie 2017. Piesa a…

- Asculta prima piesa lansata de Ana Munteanu, castigatoarea Vocea Romaniei 2017! L-a cucerit pe Smiley inca de la blind-uri, cand a interpretat perfect piesa “Bensonhurst blues”. Inca pe atunci, Ana Munteanu, cel de-al 7-lea castigator al Vocea Romaniei, avea sa fie cea mai votata concurenta din echipa…

- The Motans iși incanta din nou fanii și lanseaza “Friend Zone“, o piesa compusa chiar de ei și produsa de Alex Cotoi. Videoclipul piesei a fost filmat și regizat de Alexandru Mureșan și Bogdan Paun, un duo care a mai lucrat și cu INNA sau Irina Rimes. “La inceput, aveam doar un simplu ‘ton, ton,...…

- Blacklist, un proiect nou in industria muzicala de la noi tocmai a lansat primul single, ”Tequila”, o super colaborare cu cei de la Carla’s Dreams! Piesa s-a auzit pentru prima data pe radio la Virgin Radio Romania, in emisiunea lui Cristi Stanciu și Marc Rayen, Virgin Sessions. ”Ne bucuram sa fim parte…

- Zeen este un nou proiect muzical romanesc din care fac parte doi baieți de care s-ar putea sa auzim mai des in urmatoarea perioada: Daniel și Mihail. Povestea lui Mihail a inceput in Atena, Grecia, unde a crescut pana la 8 ani. Dupa aceasta varsta, parinții au decis sa se mute in Romania, adica țara...…

- Duminica, pe 10 noiembrie, Smiley și-a lansat ultima piesa din proiectul #Smiley10 in care a reușit sa aduca in fiecare luna, pe data de 10, cate o noua piesa pentru a marca primul sau deceniu de muzica. „O poveste“ este ultima piesa din maratonul aniversar inceput de Smiley si de pe cel de-al patrulea…

- Cea de-a zecea piesa din proiectul aniversar #Smiley10 a fost lansata duminica de Smiley. „«O poveste» este despre dragoste, dragostea fata de tot ce ne inconjoara si despre cum acest sentiment te poate salva. Tot ceea ce fac este pentru si din iubire. Adevarul meu este iubirea. Atat!“, spune Smiley…

- Daca vrei sa-ți mai aduci un pic de vara in difuzoare, ar fi cazul sa te-ajuți de piesa asta și de cei doi baieți simpatici: DJ-ul germano-rus Zedd și britanicul Liam Payne. Get Low este o piesa lansata in iulie 2017. Are ritmuri de tropical dance și ceva club pop in ea. Girl, you got... View Article

- La fix o saptamana dupa ce a lansat piesa ”Nirvana”, aproape 5, 7 milioane de vizualizari pe YouTube, Inna va face cadou de Moș Nicolae piesa ”Hands Up”. E fix vibe-ul acela care, la inceput de iarna, te duce cu gandul la o plaja insorita și la momentul cand trupul tau se dezlanțuie, dansand cu mainile…

- Adauga peste un ritm obsesiv tech house un pic de spice sud american și obții una bucata piesa numai buna de tocit converșii pe ea! Cam asta se intampla in cea mai noua producție a peruanului Edgar Aguirre, lansata unde in alta parte decat la Groove Peru Records și gata sa fie descarcata gratuit! Piesa...…

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. ZAYN – Dusk Till Dawn ft. Sia 4. JP Cooper – She’s On My Mind 3. Camila Cabello – Havana (Audio)... View Article

- Trioul olandez Kris Kross Amsterdam, care a aadunat 450 de milioane de accesari pe Spotify cu piesa ”S.E.X.” și peste 100 de milioane de vizualizari pe YouTube cu aceeași piesa, vin acum cu ceva super fresh! Gone is the Night a fost lansata la finalul lunii noiembrie și iți spunem sincer: suna super…

- Pentru ca sunt DEPENDENTi de muzica, baieții de la Deepcentral au revenit cu single-ul “Lacrima mea“, dupa ce au cucerit topurile muzicale cu hitul “Dependent“. Piesa este compusa de catre George Calin si Doru Todorut, membrii Deepcentral, iar proiectul video este realizat de Mihai Ciupitu si evidentiaza…

- INNA lanseaza single-ul “Nirvana” impreuna cu un videoclip regizat de Bogdan Paun și Alexandru Mureșan. Piesa va fi prezenta și pe viitorul album, care poarta același nume, și care va aparea pe 11 decembrie. “Piesa ‘Nirvana‘ imi da o stare de bine, este o piesa energica, fresh, sper sa va bucure și…

- Carla’s Dreams și-a surprins fanii și a lansat doua piese, in aceeași zi. Dupa “Inima“, in colaborare cu Delia, a venit și piesa “Animal de prada“, la pachet cu un super videoclip. De curand, trupa Carla’s Dreams a acumulat 1 milion de abonați pe propriul canal de YouTube unde au 468.000.000 de milioane…

- ADDA lanseaza “Florea Delicata“, o piesa incarcata de emoție și de trairi puternice. Muzica și versurile sunt scrise chiar de ADDA, alaturi de Șerban Cazan și Andrei Maria Tiberiu (Smiley). “Am scris piesa asta pe bucați pentru ca am vrut sa fie perfecta. Am inceput acum 2 ani și am terminat-o acum…

- A treia saptamana la rand Carlas`s Dreams continua sa-și surpinda fanii și lanseaza inca o piesa. De aceasta data in colaborare cu Delia. Piesa „Inima" are și videoclip, iar Delia apare in ipostaze „senzaționale", cum spunea ateriror solistul trupei Carla`s Dreams.

- Irina Rimes a lansat piesa “Eroii pieselor noastre“, cea care inchide povestea albumului “Despre el“. “Eroii pieselor noastre” este a cincea piesa pe care Irina a lansat-o in cadrul povestii ce se regaseste atat pe album, cat si in filmul “Despre el“. “Eroii pieselor noastre nu este #despreel… Eroii…