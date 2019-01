Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri din Caputala au facut noaptea trecuta mai multe razii pentru a verifica legalitatea modului in care se efectueaza transportul public de persoane in regim taxi și transportul in regim de inchiriere cu șofer prin intermediul aplicațiilor electronice, potrivit unui comunicat al instituției.…

- In anul 2018, politistii de frontiera mehedinteni au organizat peste 804 actiuni pentru combaterea fenomenului infractionalitatii transfrontaliere, se arata in bilantul activitatii pe anul trecut al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Mehedinti.

- Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Serviciului de Acțiuni Speciale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Balcești au efectuat, ieri, trei percheziții domiciliare pe raza comunei Fartațești, la persoane banuite de nerespectarea regimului armelor si munitiilor…

- Peste 100 de persoane au fost ranite in orasul sirian Aleppo intr-un atac cu arme chimice. Potrivit medicilor, cei care au fost adusi la spital prezentau simptome specifice unei intoxicatii cu gaze toxice.

- Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului federal rus) a recomandat Consiliului Securitatii Rusiei sa stabileasca noi conditii pentru utilizarea armelor nucleare de catre Rusia, a comunicat miercuri seara agentia de presa RIA Novosti. Recomandarile au fost elaborate de Comisia…

- Administrația SUA a stabilit faptul nerespectarii de catre Rusia a legii Statelor Unite din 1991 privind controlul armelor chimice și biologice și interzicerea utilizarii lor in scop militar, a declarat Ed Royce, șeful Comitetului Internațional al Camerei Reprezentanților din SUA, care citeaza o comunicare…

- Departamentul de Stat din Statele Unite a transmis Congresului ca Rusia nu a respectat un termen limita in care trebuia sa ofere asigurari ca nu va utiliza agenti neurotoxici impotriva propriilor cetateni, in urma atacului asupra lui Serghei Skripal din luna martie, relateaza Reuters.

- Avand in vedere sesizarea telefonica adresata Directiei Generale Politia Locala Constanta, prin dispeceratul institutei de catre un cetatean in data de 04.11.2018, in care se facea referire la faptul ca pe aleea de acces catre plaja Modern erau mai multe persoane care consumau bauturi alcoolice si tulburau…