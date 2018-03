Stiri pe aceeasi tema

- Interes urias pentru intalnirea cu actorul de origine romana Sebastian Stan: biletele pentru proiectia filmului „I, Tonya”, din data de 27 aprilie, in deschiderea American Independent Film Festival, au fost epuizate in 24 de ore.

- Ministerul Educatiei Nationale si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu Uniunea Elena din Romania, vor organiza, in perioada 29-31 martie 2018, Olimpiada Nationala de Limba Neogreaca moderna si materna. Deschiderea oficiala a Olimpiadei Nationale va avea loc in data de 29…

- Elevii Colegiului Tehnic Turda au aniversat, azi 27 martie 2018, printr-un program special Centenarul Unirii Basarabiei cu Romania. Sub indrumarea prof. dr. Razvan Mihai Neagu, elevii clasei a XI-a A au pregatit o prezentare Power Point in care au aratat etapele unirii Basarabiei cu Romania, precum…

- Militarii Batalionului 307 Infanterie Marina marcheaza intr un mod inedit implinirea a 78 de ani de la infiintarea primului batalion de infanterie marina din Romania, la data de 1 aprilie 1940. Sambata, 31 martie, municipiul Tulcea va fi luat cu asalt si va deveni capitala infanteristilor marini. Militarii…

- Ce a discutat Tudorel Toader cu ministrul justiției sarb despre Sebastian Ghița. Ministrul de Justiție Tudorel Toader a discutat la Belgrad cu omologul sau, Nela Kuburovic, extradarea lui Sebastian Ghița. Intalnirea a durat aproximativ o ora și, potrivit lui Toader, cei doi au discutat și despre planurile…

- Localitatile Borsa (judetul Maramures) si Dambovicioara (județul Arges), zona Mamaia Nord - orasul Navodari (judetul Constanta) si zona Pestera-Padina din comuna Moroeni (județul Dambovita) devin statiuni turistice de interes national in urma unei Hotarari de Guvern promovate de Ministerul Turismului…

- Biletele pentru intalnirea Romania – Elveția, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup by BNP Paribas, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro. Preturile biletelor sunt, dupa cu urmeaza: Inel 1 = 130 Ron, Inel 2 = 95 Ron, Inel 3 = 75 Ron. Pe o comanda pot fi achiziționate cel mult…

- Sute de oameni au venit la standul Romaniei si s-au interesat de ofertele turistice ale tarii noastre, in prima zi de la deschiderea targului de turism de la Berlin destinat publicului larg, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Turismului remis, duminica, AGERPRES. ''In prim-planul…

- Primarii unionisti din Basarabia si Romania au participat sambatat la Iasi pentru a semna un memorandum pro-unire. Intalnirea a avut loc la Palatul Culturii. La invitatia lui Mihai Chirica, edilul de Iasi, majoritatea primarilor care au votat Declaratia de Unire in partea stanga a Prutului au fost prezenti…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa intalnirea cu omologul sau sarb, ca problema Kosovo este complicata si ca fara o solutie in relatia dintre Serbia si Kosovo, tara vecina nu va putea Adera la Uniunea Europeana, adaugand ca Romania este dispusa sa se implice in gasirea unei solutii.

- Presedintele american, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, luni, pentru a cincea oara in ultimul an. In timpul intalnirii, Trump a avertizat ca nu va fi pace daca palestinienii nu se vor intoarce la negocieri, scrie Haaretz.Presedintele si sotia sa…

- Reușita pentru filmul „I, Tonya“, azi-noapte, in cadrul Galei de decernare a Premiilor Oscar. Allison Janney, care joaca rolul mamei abuzive a patinatoarei Tonya Harding, a caștigat Oscarul la categoria „Cea mai buna actrița in rol secundar“. Filmul a fost nominalizat și la categoriile Cea mai buna…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca intalnirea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost una foarte buna, iar oficialul european a aratat ca știa foarte bine situația din Romania. Citește și: SURSE - George…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a participat astazi, alaturi de presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, la intalnirea cu reprezentantii Colegiului Medicilor din Romania si ai medicilor de familie, destinata discutarii proiectului Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Contractului-cadru…

- Primarii localitaților vrancene au participat, ieri, la o intalnire organizata cu Instituția Prefectului și care a vizat aspecte curente din funcționarea administrațiilor locale. Intalnirea a avut loc in sala de ședințe a Primariei Focșani, fiind prezenți reprezentanții Inspectoratului…

- Hteththemeth și 4Tune Quartet vor pune in scena spectacolul-concept „Best Worst Case Scenario” intr-o noua abordare Doua dintre cele mai spectaculoase formatii din Brasov isi unesc pasiunea pentru muzica intr-un eveniment cultural de exceptie. Hteththemeth este trupa care a reprezentat cu succes Romania…

- Operatorul aerian Wizz Air va aloca inca o aeronava bazei de la Cluj, care ajunge astfel la 7 aparate de zbor operaționale, compania anunțand și lansarea a doua noi curse cu zbor de pe aceasta, catre Viena (Austria) și Lyon (Franța). Prețurile pornesc de la 69 de lei pentru zborurile Cluj-Viena și de…

- Chestiunea a fost mentionata si într-un comunicat al Guvernului, care arata laconic ca "o atentie deosebita a fost acordata proiectelor privind spitalele regionale" în discutia Cretu - Dancila. "Având în vedere ca, asa cum arata lucrurile în prezent,…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis, pe pagina sa Twitter, un mesaj de incredere și susținere, dupa intalnirea pe care a avut-o prim-ministrul Viorica Dancila, la Bruxelles. Prim-ministrul Viorica Dancila, se afla, marți și miercuri, la Bruxelles unde are serie de intrevederi…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis a fost “necesara”, fiindca trebuie sa existe o colaborare intre Presedintie, Guvern si Parlament, pentru ca altfel nu exista o coordonare in activitatile externe. El a mai menționat ca a cerut…

- ”Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, l-a primit marți, 20 februarie, pe domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Intalnirea a avut loc pe fondul unei dinamici pozitive a relațiilor bilaterale, in domeniile politico-militar și de securitate, Romania…

- San-Mihai este o localitate romaneasca pura unde se pastreaza cu sfințenie limba, graiul, portul și mai ales obiceiurile. In majoritatea cazurilor locuitorii de aici iși duc traiul prin Elveția și peste Ocean. Și asta nu de azi sau ieri, ci de zeci de ani. Sunt chiar multe cazuri in care au cetațenia…

- Presedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat ca pentru urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice de iarna va fi creat un program special, astfel incat Romania sa se prezinte mult mai bine decat la Pyeongchang.

- Locurile de cazare din Alba Iulia, oras in care la 1918 s-a votat unirea Transilvaniei cu Romania, sunt ocupate in proportie de aproape 100% pentru perioada 30 noiembrie–2 decembrie 2018, cand se sarbatoreste Centenarul Unirii. Unii hotelieri au crescut tarifele cu peste 50 la suta. Au mai ramas foarte…

- Asociația Procurorilor din Romania reacționeaza in scandalul DNA. Magistrații atrag atenția ca se incearca decredibilizarea instituțiilor judiciare, in special a Ministerului Public. Asociația Procurorilor din Romania reacționeaza la scadalul legat de activitatea DNA. Magistrații susțin ca prin situații…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca discutia pe care a avut-o cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost una „foarte buna”, in care a ridicat probleme precum aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), despre vize, dar si despre mentinerea a 2% din PIB de catre…

- Echipa Romaniei de Fed Cup s-a impus fara drept de apel in fața echipei Canadei. Dupa prima zi, Romania conducea cu scorul de 2-0, iar in primul meci al zilei de azi, Irina Begu s-a impus in fața Katherinei Sebov.In primul set Irina Begu s-a impus cu scorul de 6-2, in timp ce in setul al doilea…

- Partida din Grupa Mondiala II a FedCup, Romania - Canada, va fi deschisa de a doua racheta a echipei conduse de Florin Segarceanu. Sorana Cirstea (38 WTA) va juca pentru primul punct, impotriva impotriva lui Carol Zhao.

- Capitanul nejucator al Canadei, Sylvain Bruneau, a declarat, miercuri, ca este incantat de primirea de la Cluj-Napoca, el subliniind ca obiectivul echipei sale este sa lupte pentru fiecare punct in intalnirea cu Romania din Cupa Federatiei."Totul este foarte impresionant la Cluj, arena, suprafata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat 'convins' marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din Romania, spunand ca nu stie de unde provin.Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari…

- N. D. In privinta organizarii de manifestari culturale, Ploiestiul continua sa fie un punct de reper pe harta Romaniei, inclusiv pentru artisti din strainatate. Astfel, Teatrul „Toma Caragiu” anunta ca, luna aceasta, mai exact pe 23 si 24 februarie, este programat spectacolul “Broadway rocks”, realizat…

- Marius Copil, locul 94 ATP, l-a invins, duminica, pe Ugo Nastasi, fara clasament ATP, cu scorul de 6-1, 6-1, si a adus victoria Romaniei in fata Luxemburgului, cu scorul de 3-1. Intalnirea, care a insemnat debutul lui Gabriel Trifu in functia de capitan nejucator al tricolorilor, a contat pentru turul…

- Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu și Raluca Olaru, in echipa Romaniei pentru meciul de Fed Cup cu Canada Federația Romana de Tenis anunta nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania, din acest moment, pentru echipa de Fed Cup care va juca la Cluj-Napoca, cu Canada, in zilele de…

- Procurorul special Robert Mueller se concentreaza asupra declaratiilor lui Donald Trump Jr despre o intalnire controversata cu o avocata rusa, care a avut loc in timpul campaniei prezidentiale americane in 2016, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie AFP. Fiul lui Donald Trump a a declarat initial,…

- Federatia Romana de Tenis anunta nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania, din acest moment, pentru echipa de FED Cup care va juca la Cluj Napoca, cu Canada, in zilele de 10 si 11 februarie 2018, meci din primul tur al Grupei Mondiale II. Astfel, Florin Segarceanu, capitanul nejucator…

- Actorul de origine romana Sebastian Stan este invitatul de onoare al celei de a doua editii a American Independent Film Festival. El va prezenta in premiera in Romania cel mai recent film al sau, biopic ul "I, Tonya", in regia lui Craig Gillespie, film cu trei nominalizari la Oscar, un Glob de Aur si…

- Renumitul violonist și compozitor EDVIN MARTON, apreciat pentru stilul sau unic de a fuziona muzica clasica cu pop-rock-ul zilelor noastre, va concerta la Sala Palatului din București, pe 20 aprilie, incepand cu ora 19:30. Spectacolul pe care Edvin Marton il va prezenta publicului de la București,…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania va avea loc la ora 12,00, potrivit agendei sefului statului. AGERPRES/(AS…

- Tensiuni maxime pe scena politica din Romania! Demisii, demiteri, negocieri, intalniri de taina, tabere și, intr-un final, schimbarea Guvernului. Din nou! Apar insa informații noi care ar alimenta și mai mult speculațiile privind un blat intre Liviu Drganea și Klaus Iohannis, cel din urma numind rapid…

- Romania, cu Demis Grigoraș (fost la LPS Vaslui), Gabriel Bujor (HC Vaslui) și Dragoș Soare (ex-HC Vaslui) in lot, a obținut biletele pentru play-off-ul Campionatului Mondial de handbal masculin din 2019. Grigoraș a fost declarat cel mai bun jucator al naționalei noastre, cele zece goluri marcate de…

- Un nou festival, DET Open Air, se va desfasura in aceasta primavara in Bucuresti, la Arenele Romane. Evenimentul este dedicat trupelor de metal si celor aflate la inceput de drum, iar primele 200 de bilete au pret redus.

- Elevii: Daca ni se iau telefoanele, nu mai putem filma abuzurile Prin obligarea elevilor de a renunta la telefoanele mobile in timpul orelor, acestia nu vor mai putea filma daca un cadru didactic face un abuz, spune presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta (AEC), Constantin Alexandru Manda. Presedintele…

- Muzeul National al Literaturii Romane Iasi va sarbatori Ziua Culturii Nationale la muzeele „Mihai Eminescu" si „Vasile Pogor", deschise special luni, 15 ianuarie 2018. Cu incepere de la ora 14:00, la Muzeul „Mihai Eminescu" se va desfasura evenimentul „Cum l-am cunoscut pe Eminescu", cu poetul Emil…

- UDMR, PCM si PPMT cer, intr-o rezolutie comuna semnata luni, la Cluj, autonomia teritoriala a tinutului secuiesc, precum si un statut special pentru regiunea Partium. Rezolutia a fost semnata de presedintii celor trei formatiuni, Kelemen Hunor (UDMR), Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), conform…