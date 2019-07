Noua normalitate

Legea veche (Biblia, de exemplu) spunea scurt si clar pentru tot prostul: sa nu ucizi, sa nu furi, sa nu minti, sa nu tanjesti dupa ceea ce apartine aproapelui tau etc. Era un indemn moral in primul rand, era o delimitare clara a binelui si a raului. Toate incalcarile de lege erau pedepsite fara drept de apel cu izgonirea din societate sau cu moartea, adica cine le incalca demonstra ca nu merita sa traiasca in lumea respectiva sau pe lume, (...)