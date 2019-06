Nouă moțiune de cenzură, în toamnă. Orban: Vom depune fără discuție ''In toamna vom continua discutiile, toate negocierile pe care le purtam sa cautam oportunitati in care sa putem sa maximizam numarul de voturi pe care putem sa-l obtinem la motiunea de cenzura. Obiectivul nostru este sa dam jos cat mai repede acest Guvern, adica sa inchidem aceasta guvernare. Din pacate, in ultimele sase luni, constitutional nu se pot organiza alegeri anticipate. In mod normal alegerile anticipate reprezinta solutia. Intoarcerea la popor reprezinta intotdeauna solutia democratica, pentru ca relegitimeaza Parlamentul in conformitate cu vointa exprimata de cetateni si da posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

