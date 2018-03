Nouă minciuni și-o singură bijuterie în România! Rușine peste rușine și stadioane de hârtie în ultimii 4 ani La promisiuni și proiecte futuriste, autoritațile locale ar caștiga fara mari emoții chiar și premiul Oscar! In pragul alegerilor, candidații partidelor politice de la noi fac tot ce pot sa-i cucereasca pe cei care trebuie sa puna ștampila "votat" in patrațelul corespunzator de pe buletinul de vot. Așa s-a intamplat și in cazul sportului! In special in ceea ce privește construcția de stadioane noi in Romania. Multa vorbarie, conferințe de presa cu iz electoral, machete SF, planuri peste planuri și atat! Articolul integral pe GSP . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu ani de zile primarii se laudau cu stadioane de cinci stele și condiții de lux pentru iubitorii fotbalului, dar toate au ramas niște promisiuni electorale neonorate, cu excepția edilului din Craiova care a finaliza proiectul pe care-l promitea in urma cu 5 ani. ...

- Peste 73% din mașinile second-hand aduse de romani din Germania sunt echipate cu motoare diesel, iar aproximativ 3 sferturi din acestea sunt mai vechi de 8 ani, fiind, in cele mai multe cazuri, dotate cu motoare cel mult EURO 4 sau mai poluante. Situația poate fi considerata alarmanta pentru autoritați,…

- "Ma asteptam la nivelul SRI (n.r.: Verificarea lui Florian Coldea), nu toti stiau ce face Coldea. Am crezut sincer ca la un moment dat niste mecanisme interne vor aduce clarificari. Ii cunosc bine pe acesti doi oameni (n.r.: Coldea si Kovesi) stiu cu ce ambasade au lucrat, stiu ce sprijin puternic au…

- Astfel, compania vrea sa majoreze numarul de restaurante Subway din reteaua de benzinarii Petrom. „Avem 15 magazine deschise in parteneriat cu Auchan in faza de pilot. Am deschis 9 locatii cu Subway si avem alte patru astfel de statii in faza de planificare“, se arata in documentele publice ale companiei.…

- Aflat la ultima din cele patru mobilitati – evenimente de formare pe termen scurt – dupa activitațile din Germania, Romania si Italia, parteneriatul strategic Acțiunea Cheie 2, „Educational Integration of Refugees: A Classroom Approach” – 2016-1-IE01-KA201-016869, finantat de Comisia Europeana prin…

- Romania ascunde mizeria sub pres, cand vine vorba de curațenia din spitale. Potrivit raportarilor oficiale, Romania are cele mai curate spitale din Uniunea Europeana. Belgia, de exemplu, raporteaza de aproape cinci ori mai multe infectii asociate actului medical.

- CONTEXT: Consumul se afla pe un trend ascendent, atat la nivel international, cat si in Romania. Pretul chiriilor din unele centre comerciale a facut ca unitatile aflate in cadrul acestora sa nu fie rentabile, potrivit lui Dragos Sirbu, CEO-ul Flanco. Comertul online castiga din ce in ce mai mult teren,…

- Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila, Gheorghe Popescu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca din planificarile Companiei Nationale de Investitii pe care le-a studiat reiese faptul ca in anul 2020, cand Bucurestiul va gazdui Campionatul European de fotbal, vor fi finalizate…

- O sala plina și aplauze necontenite pentru unul dintre cei mai buni actori romani, la Timișoara. Marcel Iureș a devenit, de luni, Doctor Honoris Causa al Universtiații de Vest din Timișoara. El le-a spus studenților sa ii urmeze calea, sa invețe bine limba romana și o impartașeasca. Mai mult, el a transmis…

- A facut parte din Partidul National Liberal, a fost directoarea cabinetului senatorial al lui Crin Antonescu, a facut parte din trupa N&D si a cantat in deschiderea concertului Bon Jovi din Romania. A concurat la Vocea Romaniei, a renuntat la politica si a fondat, impreuna cu sotul ei, o trupa…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus ca „nu se pune in niciun caz” problema asemanarii situatiei din Polonia cu cea din Romania, a declarat vineri, la Digi24, ministrul de externe, Teodor Melescanu.

- Laura Codruța Kovesi, prezentata ca o eroina de Washington Post. Șefa „asediata” a anticorupției din Romania, așa cum este descrisa de jurnaliștii americani, a afirmat ca procurorii DNA au investigat un numar record de cazuri, in contextul in care atacurilor politice asupra luptei impotriva corupției…

- Luni, 26 februarie, a fost emis ordinul de incepere pentru faza de proiectare a Podului suspendat de la Braila, au spus surse oficiale pentru ECONOMICA.NET. Contractul pentru constructia Podului de la Brailaa fost semnat pe 15 ianuarie cu asocierea italo-nipona ASTALDI S.p.A. – IHI INFRASTRUCTURE…

- FCSB isi va proteja multi dintre titularii obisnuiti in meciul cu Fc Hermannstadt, de maine seara, partida din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Nicolae Dica se va prezenta pe terenul greu de la Sibiu cu un lot din care vor face parte mai multi juniori de la Academia FCSB, unul dintre acestia…

- "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere neefectuate, lucru care a constituit unul din motivele pentru care si-au propus sa reduca din trenuri. Am reusit si am prevenit reducerea…

- Samsung a anunțat duminica seara noile flagship-uri Galaxy S9 și Galaxy S9 Plus, iar acestea sunt deja disponibile, la precomanda, pe site-urile unora din magazinele online și ale operatorilor mobili de la noi. La Emag, Galaxy S9, versiunea cu 64 GB spațiu de stocare, costa 3.900 de lei, in timp ce…

- Potrivit informațiilor aparute pe mai multe forumuri din Italia, operatorul Ernest Airlines va opera in aceasta vara zboruri din Nordul Italiei catre Romania. Destinațiile despre care se zvonește ca ar fi fost anunțate zilele trecute la BIT (Borsa Internazionale del Turismo) Milano sunt: – Cuneo – Iași…

- Initial, antrenorul Viitorului a atacat regula injumatatirii punctelor, in privinta careia nu este de acord, ca mai apoi, la conferinta de presa, sa-si aminteasca de modul in care fiul sau a fost tratat in Italia. Ianis Hagi a invatat sa se bucure de fotbal din nou la Viitorul, odata cu…

- Gala premiilor Oscar este așteptata in fiecare an de cineaștii din toata lumea. Este cea mai importanta ceremonie din lumea cinematografica, iar televiziunile din Romania transmit moment cu moment ce se petrece in Los Angeles.

- Joi seara a inceput Festivlaul de Film de la Berlin, ediția din 2018. Deschiderea oficiala a fost reprezentata de lansarea in premiera a animației „Isle of Dogs”, de Wes Anderson. Unul dintre invitații speciali ai galei de deschidere a fost celebra actrița britanica, premiata cu Oscar, Helen Mirren.…

- Totuși, pana la renovarea arenelor din Giulești, Ștefan cel Mare și Ghencea, plus cea de la Arcul de Triumf, Romania trebuie sa aiba grija de principalul stadion, cel unde vor avea loc meciuri oficiale, nu antrenamente. In decembrie 2016, Gazeta Sporturilor publica un material despre ceea ce vad suporterii…

- Spre comparatie, in urma cu zece ani, in niciun sector de activitate salariul mediu nu depasea 1.000 de euro net pe luna. „Din 2008 si pana in prezent, atat in criza, cat si dupa aceasta perioada, businessurile din Romania au devenit din ce in ce mai complexe, iar multinationalele au adus pe piata locale…

- Subsidiara din Romania a companiei americane Delphi Packard a anuntat recent ca va inchide fabrica din orasul Moldova Noua, invocand lipsa fortei de munca din regiune. Delphi Packard este cel mai mare angajator din Moldova Noua. La 1 ianuarie 2018, Delphi avea 824 de angajati, cu 700 mai putin decat…

- Organizat de catre un grup de oameni de cultura, romani, stabiliți in afara țarii și derulat sub patronajul Consulatului General al Romaniei la Chicago și cu susținerea Institutului ,,Eudoxiu Hurmuzachi- pentru romanii de pretutindeni”, proiectul „Romania – 100 de radacini și o privire catre viitor”…

- "Referitor la autorizatii si la avizul tehnic de racordare (ATR), toate avizele au fost obtinute cu mai multi ani in urma si vor fi actualizate in acord cu decizia finala a Nero privind tehnologia turbinelor care vor fi folosite. Au fost de asemenea semnate acorduri pe termen lung pentru 5.000 de hectare…

- Expozitie de arta inedita pe simezele Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”. Artistul plastic Mihaela Iuliana Moldoveanu a adus joi, 1 februarie, in fata publicului, o serie de lucrari reunite sub titlul „Vise”, realizate prin imbinarea unor tehnici precum bricolajul si „papier mache”, respectiv…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca DNA a refuzat sa-i dea o copie dosarului sau, in speța TelDrum, in format electronic, fiind nevoit sa il copieze doar in format pe hartie, iar acest lucru ar costa foarte mult, ”un miliard de lei”, pentru ca este format din…

- Este vorba de Baia Sprie din judetul Maramures. Aici s-a extras aur de pe timpul dacilor, fiind o zona libera de ocupatia romana. Cea mai prolifica perioada pentru extragerea aurului se pare ca a fost in jurul anului 1700, cand, spun documentele vremii, existau 75 de exploatari aurifere. Aurul a fost…

- Pe Facebook, Mihaela Nedelcu Luncan a adaugat fotografii cu mesajul: „Cu Transcarpatic. Foarte tare trenul asta privat! Chiar nu merita oboseala si riscul de a face 7-8 ore pe drum, cu masina. Din pacate, nu circula decat pe rutele Bucuresti-Brasov-Sighisoara-Alba Iulia-Deva-Arad si Bucuresti-Constanta…

- Mihai Save, CEO al Savemob, companie ce se ocupa de restaurari si reconditionari de mobila, iar pentru urmatorul an are un obiectiv maret: sa transforme afacerea, care in 2016 a avut o cifra de afaceri de 180.000 de euro, intr-una cu rulaje de 1 milion de euro. Cum vrea sa faca asta si cum se restaureaza…

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Uniunii Bulgare din Banat – Romania, ANAF a facut un control la sediul Uniunii, in perioada 16 noiembrie 2017 – 1 februaruie 2018. ”In urma acestui control au rezultat urmatarele constatari: din analizarea fisei sintetice pe platitor a U.B.B.-R. a reiesit…

- Absolventii programului de masterat in limba germana de la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine (FABIZ) din cadrul ASE sunt recrutati de angajatori pentru salarii care pot sa ajunga si la 6.000 de lei net pe luna, a spus Tanase Stamule, prodecanul FABIZ. Mai mult, veniturile…

- Cunoasterea istoriei are un rol decisiv in formarea modului in care oamenii inteleg lumea in care traiesc si actioneaza apoi pentru a modela viitorul. Progresul lumii moderne a fost in mare masura legat de cresterea insemnatatii educatiei scolare cu privire la trecutul istoric si de capacitatea acesteia…

- Protestatarii vor porni in marș spre Parlament, pe traseul: sediile Avocatului Poporului, CCR si CAN. Protestul este anunțat pentru ora 18.00, dar zeci de protestatari din Capitala și din țara au ajuns inca de la orele pranzului in Piata Univesitatii din București, la fantana, pentru protestul 'Romania…

- Razvan și Dani și-au facut planuri pentru pensie. Prieteni de cand invațau sa zica “rau, rațușca, ramurica” – adica de pe la doi ani și jumatate, ne-a lamurit Razvan -, prezentatorii emisiunii matinale de la Antena 1 au acum, la 37 de ani, peste 34 de cand sunt nedesparțiți și vor ca anii batraneții…

- Cristian Tudor Popescu lanseaza un nou atac la adresa premierului desemnat al Romaniei, Viorica Dancila. Dupa ce marți seara, la Digi 24, a asemanat-o cu o maimuța, acum CTP spune ca Dancila e o ”vida”, pentru ca e din Videle. Jurnalistul il critica și pe președintele Klaus Iohannis pentru ca a desemnat…

- Cartograful ceh Jakub Marian a realizat o harta europeana a fumatului in randul barbatilor. Tarile cu cei mai inraiti fumatori sunt cele din vestul continentului si cateva dintre cele din sudul Europei, in timp consumul de tigari in randul barbatilor este redus in nord-est. Romania se situeaza la…

- Artista se pregatește pentru un nou maraton, de trei concerte, la Sala palatului. Ce planuri are Andra? Ei bine, soția lui Maruța, va face ceva sacrificii, pentru ca totul sa iasa așa cum iși dorește. Dupa succesul avut anul trecut, cand a cantat cu casele inchise, Andra se intoarce la Sala Palatului.…

- Incidentul a fost semnalat chiar de catre membrii Mișcarii celor 64 de Comitate (HVIM), pe pagina online a unui radio afiliat gruparii extremiste. Articolul, care e insoțit și de 3 fotografii, spune ca acțiunea a purtat numele ”operațiunea steagul secuiesc”. Incidentul a avut loc in noaptea de 12…

- Victor Ponta a facut o declarație surprinzatoare duminica dupa-amiaza, la Antena 3. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el jignindu-i intelgența. ”S-a razbunat pe mine. S-a razbunat mințindu-ma. Exista minciuni și minciuni. M-a mințit jignindu-mi bunul simț și inteligența,…

- Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nationale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea…

- Realizatorul site-ului truenomads.com a realizat un top cu cele mai interesante lucruri pe care le-a aflat despre Romania dupa ce a vizitat tara noastra. „Nu auzisem mai nimic despre Romania inainte sa o vizitez, dar am aflat o multime de lucruri in momentul in care am ajuns acolo. Cu siguranta sunt…

- Sute de clujeni au cerut aseara, pastrarea independentei justitiei Protestatarii s-au strâns aseara, în centrul Clujului lânga Monumentul Memorandistilor de pe Bulevardul Eroilor, în fata sediului PSD. Au scandat lozinci împotriva principalului partid de guvernare,…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat, vineri, ca nu exclude punerea în aplicare a unor planuri de destabilizare a Republicii Moldova în anul 2018, cu ocazia celebrarii Centenarului Marii Uniri de catre România, relateaza site-ul deschide.md.

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii.Articolul…

- Am pregatit mai jos, o lista cu sase dintre cele mai frumoase sate din Romania. Asa ca, in cazul in care planuiesti o escapada de weekend si nu stii ce destinatie sa alegi, inspira-te. Orice ai alege, nu poti gresi! 1. Sirnea Sirnea e un sat parca iesit din romanele lui J.R.R. Tolkien. E un satuc din…

- In conditiile in care facilitatea de depozit acordata de BNR bancilor comerciale care isi fac depozite la banca centrala este de 0,75%, iar indicele de dobanda Robid la 3 luni (ROBID este rata dobanzii incasata pentru depozitele in lei constituite de catre bancile comerciale la alte banci comerciale…

- Emigrarea din cauza saraciei este principala cauza, iar Teleormanul va fi judetul cel mai pustiit in absenta deciziilor salvatoare. Sociologii sunt ingrijorati pentru ca zonele mai putin dezvoltate se depopuleaza rapid, scrie gazetaromaneasca.com. „Oamenii nu au locuri de munca si incearca sa migreze…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei”, Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…