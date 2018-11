Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 26 noiembrie, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din aur, o moneda din argint, o moneda din alama pentru colecționare și, totodata, va pune in circulație o moneda aniversara din alama, avand ca tema 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Aversul…

- Ediția cu numarul 95 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre banațenii care au participat la Marea Adunare…

- Un militar si un jandarm din Galati au pornit in pas de alergare spre Alba Iulia. Au de parcurs 500 de kilometri si vor sa ajunga pana pe 1 Decembrie, cand vom sarbatori o suta de ani de la Marea Unire.

- 100 de biciclisti de mai multe nationalitati, purtand tricolorul, vor pedala de la Cluj-Napoca la Alba Iulia, vineri, 30 noiembrie 2018, sub sloganul „100 de km cat un veac“ . Biciclistii vor pleca din Cluj-Napoca, exact din locul din care s-a plecat acum 100 de ani spre Alba Iulia. Ultramaratonistul…

- O idee salutara in privința familiilor sau persoanelor care o duc foarte greu, din alte motive decat lenea sau indolența, a ajuns și pe plaiuri meseșene, in urma cu cateva zile. Un proiect* despre care cotidianul nostru a scris in premiera, acela prin care, o data pe saptamana, varstnicii nevoiași,…

- In perioada 20-22 octombrie 2018, la Sebeș s-a desfașurat Cupa “Muhlbach”, aflata la ediția a-XIV –a, rezervata sportivilor tenismeni la categoriile 10, 12, 14, 16, 18 ani, baieți și fete. Competiția de categoria a I-a a fost programata in calendarul competițional organizat de Federația Romana de Tenis,…

- Motto: „ Unirea face neamul nostru mai tare”. Dimitrie BOLINTINEANU (1819-1872), poet, scriitor și publicist roman, participant la Revoluția de la 1848 In luna septembrie 2018, Muzeul Județean de Istorie și Arta Salaj (din Zalau) a lansat un proiect inedit pentru a sarbatori 100 de ani de la Marea Unire…

- Incepand de astazi, 20 septembrie 2018, Sitemul de avertizare a populației in situații de urgența „RO-ALERT” va fi testat și la nivelul județului Salaj, astfel: - in data de 20.09.2018, in intervalul orar 17.00-19.00, I.G.S.U. va transmite mesaje de avertizare unor UAT-uri din zona Sud, de Sud-Est a…