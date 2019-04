Stiri pe aceeasi tema

- Modelul Ford Puma se va produce din acest an la fabrica din Craiova, unde in acest moment se fabrica SUV-ul de clasa mica Ford EcoSport si motorul EcoBoost, a anuntat, miercuri, producatorul. "Puma va intra in vanzare la finalul acestui an si va fi produs in conditii exceptionale de calitate…

- ​Ford a anunțat oficial ca al doilea model pe care îl va produce în uzina auto din Craiova se numește Ford Puma și este un SUV care va fi poziționat între Ford EcoSport și Ford Kuga. Modelul Ford Puma va intra în producție în a doua parte a acestui an și va fi disponibil…

- Telenovela intabularii dreptului de proprietate al Consiliului Judetean (CJ) Dolj asupra stadionului „Tineretului“ din Craiova, inceputa din anul 2003, s-ar apropia de final. Pe ordinea de zi a sedintei ordinare de joi se afla si un proiect de hotarare prin ...

- Ryanair este celebra pentru ca mentine costurile scazute, dar noua schema de stimulente a directorului general este oricum dar nu cumpatata, se arata intr-o analiza a Reuters. Compania low-cost i-a acordat lui Michael O'Leary optiuni cu actiuni care ar putea valora aproape 100 de milioane…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a achizitionat si restul actiunilor pe care nu le detinea la noul operator aerian Laudamotion, ajutandu-l pe Niki Lauda sa aiba succes cu noul lui proiect si extinzandu-si, astfel, prezenta in Germania si Austria, transmit DPA si Reuters. Austriacul…

- O familie din județul Alba produce branzeturi de 24 de ani, businessul a avansat treptat, iar acum ajunge sa exporte produse cu arome fine de busuioc, cimbrișor și piper in Europa. Branzeturile fabricate in Romania au ajuns in toata lumea. Strainii sunt incantati de cele cu trufe si ierburi aromate…

- Operatorul irlandez Ryanair si-a redus pentru a doua oara in ultimele trei luni estimarile privind profitul anual, din cauza scaderii cu 7% a rezervarilor in sezonul de iarna, si a avertizat vineri ca ar putea retrograda din nou prognoza, daca Brexitul va provoca evolutii neasteptate, transmite Reuters.…

- Brandul german Volkswagen a vandut anul trecut un numar record de automobile - 6,24 milioane - in pofida problemelor de livrare provocate de introducerea noilor proceduri mai stricte de testare a poluarii (WLTP). Producătorul german a avertizat, însă, că anul acesta se va confrunta…