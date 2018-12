78 de senatori au votat "pentru", 12 "contra" și 8 s-au abținut, scrie legestart.ro. Controversatul proiect a primit și cateva amendamente fața de forma inițiala, referitoare la formula de calcul, dar si la varsta de pensionare.

Unul dintre acestea prevede ca "in sistemul public de pensii este considerata perioada asimilata cea in care asiguratul a beneficiat, incepand cu 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau in cazul copilului cu handicap de pana la 7 ani". In varianta inițiata de Guvern era vorba despre copii cu handicap de pana la 3…