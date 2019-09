Rolul Pilonului II de pensii este acela de a completa veniturile viitorilor pensionari, scrie dcbusiness.ro. Ce se intampla dupa ce beneficiarul acestei pensii moare: fondul acumulat se poate moșteni, dar nu de oricine. Moștenitorii de drept sunt doar copiii.

In cazul in care copiii sunt minori, aceștia moștenesc suma de bani aflata in cont. Daca sunt majori, vor primi doar un fond de pensii la care vor avea acces numai la pensionare.