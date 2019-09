Stiri pe aceeasi tema

- Legea de aprobare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 40/2019 prin care se prevedea revenirea la alegerea uninominala a președinților de consilii județene a fost avizata negativ la Comisia pentru drepturile omului, a anunțat deputatul Pro Romania de Suceava, Catalin Ioan Nechifor. ”Guvernul Dancila…

- Ritmul de crestere al economiei romanesti va ramane sub 4% in acest an, dupa care se va reduce in 2020-2021 din cauza incetinirii cererii externe, a reducerii ritmului de crestere a salariilor si a unui mediu fiscal mai neutru, apreciaza agentia de evaluare financiara Standard & Poor's, care a reconfirmat…

- Un nou punct international de trecere a frontierei romano-sarbe va fi deschis la Moldova Noua – Golubac, in urma unui proiect in valoare de 2,3 milioane de euro. Proiectul a fost finantat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia. Potrivit unui comunicat de presa…

- Ministerul Finanțelor Publice a elaborat un proiect de act normativ care reglementeaza condițiile generale de inființare și funcționare a bancilor naționale de dezvoltare, care sunt constituite și funcționeaza ca instituții de credit conform prevederilor Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2006…

- Într-o Ordonanța privind reforma în domeniul sanatații, publicata vineri în Monitorul Oficial, a fost introdusa o prevedere, care inițial se afla în proiectul care prevedea introducerea taxei pe zahar și reducerea numarului de secretari de stat. Este vorba despre creșterea salariilor…

- Pensionarii vor beneficia in continuare de bilete la stațiunile balneare, scrie fabricatinromania.ro. Conform proiectului de lege, bilete de tratament vor fi acordate asiguratilor si pensionarilor sistemului public de pensii, in limita sumelor alocate pentru aceasta prestatie, prin legea anuala a…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat luni, ca vor fi incepute procedurile pentru achiziția programului informatic necesar recalcularii celor aproape 5 milioane de pensii. Legea prevede majorarea etapizata a pensiilor, pana in 2021. Reamintim ca președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea…

- Noua formula a Legii pensiilor a fost adoptata, iar potrivit deputatului ALDE Arad, Eusebiu Pistru, aceasta va rezolva o parte din inechitațile actuale. „Coaliția din care ALDE face parte iși respecta promisiunile facute pensionarilor de a corecta un sistem inechitabil si de a mari…