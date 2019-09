Noua iubita a lui Brad Pitt are o profesie ciudata. Este Guru spiritual!

Stiri pe aceeasi tema

- What's Up a fost invitat la o emisiune de televiziune, unde a facut noi declarații despre divorțul de Simina, dar a vorbit și despre noua sa iubita, Alice. What's Up a afirmat ca el și Simina fosta sa soție se pregateau sa faca un copil, insa nu a fost sa fie. "Dupa sase ani am facut nunta, am reusit…

- Nici bine n-au anuntat divortul, ca el si-a si refacut viata! Dragos, cel cu care Elena Ionescu a fost casatorita mai bine de un an, are o noua iubita, iar www.spynews.ro va prezinta in exclusivitate primele imagini cu acestia.

- Doina Badea este vegana și evident, o mare iubitoare de animale. De un an a inceput sa salveze vaci pe drumul spre abator și așa a creat primul sanctuar pentru animale de ferma, in Braduleț, Argeș. Satenii o privesc ca pe o ciudata: nu ințeleg cum poate sa țina vaci pe care nu le mulge și nici nu le…

- Provocata de Catalin Maruța, Anamaria Prodan a vorbit și despre iubita lui Dan Alexa: “Dar s-a spus, de fapt, s-a scris mult despre faptul ca totul ar fi plecat de la acea bruneta.&".

- Un incident socant a lasat intreaga tara fara cuvinte. Un barbat de 32 de ani din Arad si-a injunghiat fosta iubita, mama copiilor lui, in timp ce totul era transmis live pe Facebook. Dupa, l-a injunghiat si pe fratele acesteia s-a injunghiat si pe el. Toti trei au ajuns la spital.

- Riccardo Piscitelli, noul portar al „cainilor roșii", a venit sa se lupte pentru titularizare cu Catalin Straton. Cand are timp, goalkeeperul italian petrece momente frumoase alaturi de mama sa, dar și de iubita și nu ezista sa posteze pe contul de Instagram experiențele sale. 92de postari, 31. ...

- Apar noi informații despre Alina, iubita fotbalistului Cristi Manea, lovita in gura la finalul partidei dintre Franța U21 și Romania U21. Dupa incidentul șocant, tanara a fost dusa la spital, unde a fost și operata.