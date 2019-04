Noua IRA își recunoaște responsabilitatea faţă de moartea unei jurnaliste la Londonderry Noua IRA, grupul republican disident care lupta pentru reunificarea Irlandei, a recunoscut, într-o declarație pentru cotidianul “The Irish News&", marți, 23 aprilie, raspunderea sa în moartea jurnalistei Lyra McKee. Tânara de 29 de ani a fost ucisa cu glonț, joi seara, în confruntarile de la Londonderry (Irlanda de Nord), potrivit Le Monde, citat de Rador.



Noua IRA a prezentat "scuzele sale sincere și complete partenerei, familiei și prietenilor jurnalistei Lyra McKee pentru moartea ei&". Tânara a fost "tragic&" ucisa în timp de "era…

