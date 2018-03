Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei ruse Iulia Skripal…

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca acuzatiile Guvernului britanic cu privire la implicarea directa a presedintelui rus Vladimir Putin in atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus sunt impardonabile, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Guvernul britanic acuza Rusia in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a distrage atentia de la problemele interne generate de iesirea din Uniunea Europeana, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Londra, Alexandr Iakovenko, relateaza Sputnik.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat guvernul britanic ca se foloseste de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pentru a „distrage atentia" de la dificultatile legate de Brexit,...

- Neurotoxina care l-a otravit pe fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero. Anchetatorii britanici iau in considerare ca neurotoxina ar fi fost impregnata pe o haina,…

- Mașina de propaganda a Moscovei, care include și aparatul diplomatic al MAE rus, a lansat un val in creștere de obiecții și contraacuzații in cazul asasinarii fostului agent dublu Serghei Skripal, noteaza intr-o declaratie semnata de ministrul de externe ucrainean, Pavlo Klimkin. Anterior, omologul…

- Liderii Frantei, Germaniei, Statelor Unite si Regatului Unit afirma joi, intr-un comunicat comun, ca responsabilitatea atacului cu novocioc, un agent neurotoxic de la Salisbury, pe 4 martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, revine Rusiei – ”singura explicatie plauzibila”, relateaza BBC…

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP. "Credem ca Rusia este responsabila", a spus Nikki Haley,…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat...

- Ministerul de Externe britanic i-a avertizat miercuri pe cetatenii britanici care doresc sa mearga in Rusia in legatura cu riscul unor reactii ostile, dupa intensificarea tensiunilor intre cele doua tari in urma otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei,…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent. "Daca guvernul crede ca este…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri boicotarea Cupei Mondiale de fotbal din Rusia de membrii guvernului sau si de familia regala britanica. ''Confirm ca niciun ministru sau membru al familiei regale nu va asista la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia in aceasta…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri boicotarea Cupei Mondiale de fotbal din Rusia de membrii guvernului sau si de familia regala britanica. ”Confirm ca niciun ministru sau membru al familiei regale nu va asista la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia in aceasta vara”, a declarat seful…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmite AFP. De asemenea, sefa executivului britanic a anuntat…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- Omul de afaceri Nikolai Guskov, un apropiat al lui Boris Berezovski, a fost gasit mort in locuinta sa din Londra, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate britanice, cazul fiind investigat de Directia pentru combaterea terorismului a Scotland Yard.

- Rusia a respins ultimatumul Marii Britanii, prin care aceasta cerea Rusiei sa explice in maximum 24 de ore de ce fostul agent rus Serghei Skripal si fiica acestuia au fost otraviti cu o substanta neurotoxica de uz militar. Potrivit Vedomosti, maine Londra ar putea anunța sancțiuni impotriva Moscovei.

- Cetateanul rus Nikolai Guskov, un apropiat al omului de afaceri Boris Berezovski, a fost gasit mort în locuinta sa din Londra, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate britanice, cazul fiind investigat de Directia pentru combaterea terorismului a Scotland Yard.

- Cetateanul rus Nikolai Guskov, un apropiat al omului de afaceri Boris Berezovski, a fost gasit mort in locuinta sa din Londra, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate britanice, cazul fiind investigat de Directia pentru combaterea terorismului a Scotland Yard.

- Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, in conditiile in care premierul britanic Theresa May a declarat luni ca este 'foarte probabil ca Rusia sa fie responsabila' pentru…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson este 'pe deplin convins' de aprecierea Londrei ca Rusia se afla in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza DPA. 'Nu exista niciodata justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui cetatean…

- Rusia este, foarte probabil, responsabila pentru otravirea fostului spion Serghei Skripal și a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii. Aceasta declarație a fost facuta de premierul Theresa May, in Parlamentul de la Londra.

- Ministerul rus de externe a respins luni acuzatiile premierului britanic Theresa May privind otravirea fostului spion Serghei Skripal, informeaza agentiile ruse de presa, preluate de DPA si AFP. Purtatoarea de cuvant a ministerului, Maria Zaharova, a declarat ca "este un spectacol de circ in parlamentul…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni, în Parlamentul de la Londra, ca este 'foarte probabil ca Rusia sa fie responsabila' pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP.

- Un fost agent dublu rus si fiica sa au fost otraviti cu un agent neuritixic de uz militar de tipul celor dezvoltate de Rusia, a declarat May in fata parlamentarilor, potrivit BBC. Guvernul a conchis ca "foarte probabil" Rusia se afce vinovata de acest atac asupra lui Serghei Skripal si fiicei sale Iulia,…

- Premierul britanic Theresa May ar putea astazi acuza oficial Rusia de tentativa de asasinare a fostului ofiter GRU Serghei Skripal și a fiicei acestuia, scrie The Times, citand surse guvernamentale. Potrivit publicației, anunțul ar putea fi facut luni, 12 martie, dupa ședința Consiliului Național de…

- Autoritatile britanice discuta cu cele americane si cu aliatii europeni masurile de riposta la care s-ar putea recurge daca se dovedeste ca Rusia este in spatele atacului cu un agent neurotoxic impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia.

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- "Evenimentele de duminica sunt o amintire clara, daca vreodata a fost necesara, a situatiilor periculoase cu care se confrunta serviciile noastre de urgenta si daruirea si curajul de care acestia dau dovada in fiecare zi pentru a ne mentine in siguranta", a declarat premierul britanic Theresa May.Serghei…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…

- Amber Rudd a indemnat la pastrarea ”sangelui rece”. ”Stim mai multe despre substanta utilizata, iar politia va face o declaratie (miercuri) dupa-amiaza”, a declarat ea. Guvernul britanic a convocat miercuri o reuniune de urgenta, dupa presupusa otravire a lui Serghei Skripal si fiicei…

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Tanara de 33 de ani, Yulia, care a fost gasita inconștienta pe o banca dintr-un complex comercial din Anglia, este fiica agentului secret rus, Serghei Skripal, alaturi de care a fost gasita. Cei doise afla acum in stare grava la un spital din Marea Britanie. Se pare ca starea lui a fost…

- 'Daca ancheta demonstreaza responsabilitatea unui stat, guvernul Majestatii Sale va raspunde intr-un mod adecvat si robust', a declarat ministrul de externe Boris Johnson in fata parlamentului britanic.Boris Johnson a confirmat identitatea celor doua persoane atacate cu o substanta necunoscuta…

- Un fost spion rus, care primise o identitate noua in Marea Britanie, dupa un schimb de agenti secreti intre Moscova si Washington, este una dintre victimele aflate in stare grava la spitalul din Salisbury, dupa ce au intrat in contact cu o substanta necunoscuta. Serghei Skripal a primit azil…

- "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel de solicitare", a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, intrebat de ziaristi daca Londra a cerut ajutorul Moscovei in acest caz. "Moscova este mereu deschisa pentru cooperare", a subliniat Peskov. Rugat sa comenteze…

- Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia. Skripal, fost colonel in serviciile secrete ruse, a fost condamnat in 2006 la inchisoare pentru spionaj in favoarea Marii Britanii.…

- Autoritațile argentiniene au confirmat autenticitatea fotografiilor publicate anterior, care apar in dosarul penal privind canalul de livrare a drogurilor prin intermediul Ambasadei Rusiei de la Buenos Aires. In imaginile oferite de Jandarmeria din Argentina este vizibil numarul de bord al aeronavei…

- Opozantul numarul unu al Kremlinului, Aleksei Navalnii, convocat sa compara luni in fata unui judecator pentru organizarea de manifestatii neautorizate, a acuzat marti autoritatile ruse ca vor sa-l plaseze in detentie pe durata alegerilor prezidentiale din 18 martie, informeaza AFP. "O audiere la…

- Cautarile la locul catastrofei aviatice de langa Moscova continua. Autoritațile au recuperat pana acum peste 1.500 de fragmente de corpuri umane și aproape 500 de bucați din avion. Anchetatorii spun insa ca doar o parte din zona a fost cercetata.

- Sustinatorii lui Aleksei Navalnii, principalul oponent al Kremlinului, intentioneaza sa organizeze duminica proteste in intreaga Rusie, cerand boicotarea viitoarelor alegeri prezidentiale, relateaza dpa. Navalnii, care de mai multi ani conduce o puternica miscare de protest alimentata…

- O tanara mireasa jihadista a fost arestata cand s-a intors in Marea Britanie cu copilul nascut intr-o tabara ISIS din Siria. Presa britanica spune ca aceasta este prima din ceea ce autoritațile se așteapta sa fie un aflux de jihadiști care se intorc in țara dupa infrangerea Statului Islamic. O femeie…

- Restrictii de circulatie dupa un incident de securitate in Londra. Directia pentru Transporturi a anuntat impunerea de restrictii de circulatie in zona East India Dock, in partea de est a capitalei Marii Britanii."A avut loc un incident semnificativ de securitate", a precizat Directia metropolitana…

- 'Caracterul imperialist al acestui document este evident, la fel ca si refuzul de a renunta la o lume unipolara, un refuz insistent', a afirmat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-o declaratie de presa. Autoritatile ruse 'nu pot accepta ca tara sa fie tratata drept o amenintare…