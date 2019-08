Noua goană după aur a băncilor centrale, Polonia a cumpărat 100 de tone în primul semestru Prețul aurului a crescut discret, dar constant, pe piața locala și la BNR, cu circa 10 lei în ultima luna de zile, de la peste 187 de lei gramul pe 2 iulie la peste 197 de lei gramul pe 2 august, un nivel al prețului care nu a mai fost atins din 2012, scrie Mediafax.



Prețul oficial al aurului a crescut la BNR, în prima jumatate a anului, de la 169,8 lei gramul pe 3 ianuarie la 197,07 lei gramul pe 2 august.



Prețul aurului înregistreaza creșteri importante și pe piața internaționala, situându-se la maximul ultimilor șase ani fața de dolar și atingând… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

