Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice susține ca inființarea unui parc industrial in parteneriat cu China ar atrage investiții din partea celor care vad Romania ca o poarta strategica pentru intrarea in UE. Stanescu a facut comentariul in cadrul unei…

- Cea de-a treia generație Volkswagen Touareg a fost dezvaluita, iar publicul poate vedea mașina, in premiera, concomitent, la Salonul Auto de la Beijing și la Salonul Internațional Auto de la București (SIAB), aceasta fiind una dintre marile premiere ale evenimentului din Romania. Mașina va fi incepe…

- Infiintarea unui parc industrial in parteneriat cu Republica Populara Chineza reprezinta o prioritate intrucat se subscrie masurilor avute in vedere pentru atragerea investitiilor care vad Romania ca o poarta strategica pentru intrarea in UE, a afirmat vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii…

- A treia generație Volkswagen Touareg a fost prezentata astazi in China, iar de maine poate fi admirata la Salonul Auto Internațional București 2018. Automarket a facut cunoștința cu noul SUV german inca de acum trei saptamani și am analizat pe viu noua nava-amiral Volkswagen.

- Comisia Europeana reactioneaza la documentul prezentat duminica seara de Antena 3, despre care s-a spus ca ar fi o lista neagra a unor oameni pe care Bruxelles-ul ii dorea condamnati.Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO. reprezentanta de la Bucuresti a Comisiei Europene afirma: "Ca o regula…

- Volkswagen a publicat o fotografie cu blocurile optice ale viitorului Touareg. Modelul va fi prezentat oficial in 23 martie, in China, iar in 24 martie il vom vedea in cadrul Salonului Internațional Auto București.

- Bizze Bikes a prezentat la Salonul Bicicletei din Bucuresti prima bicicleta electrica romaneasca de tip „chopper”. Transportul electric este un domeniu in continua crestere, iar Romania se aliniaza, incet, incet, la tendintele internationale. Vorbim nu doar despre adoptarea mijloacelor de transport…

- Cunoscuta ca o noconformista convinsa, Delia nu renunta la obiceiurile sale nici in viata personala, scrie spynews.ro. Recent, indragita artista a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-un supermarket din Capitala, alaturi de sotul ei. Desi iesise din casa cu scopul de face cumparaturi, cantareata…

- In perioada 9-11 martie 2018, Bizze Bikes prezinta in premiera, la Salonul Bicicletei din Bucuresti, prima bicicleta Bizz Chopper. Transportul electric este un domeniu in continua crestere, iar Romania se aliniaza, incet, incet, la tendintele internationale. Vorbim nu doar despre adoptarea…

- In perioada 9-11 martie 2018, BizzBikes prezinta in premiera, la Salonul Bicicletei din Bucuresti, prima bicicleta Bizz Chopper. Transportul electric este un domeniu in continua crestere, iar Romania se aliniaza, incet, incet, la tendintele internationale. Vorbim nu doar despre adoptarea…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, a primit vineri, 09 martie, 2018, vizita ambasadorul Franței la București, Excelența Sa Michele Ramis. Oficialul francez a fost insotit de catre Michel Monsauret - atasat de cooperare educativa, Coordonator al Aliantelor Franceze din Romania…

- Deputatul european Siegfried Muresan a nominalizat joi, 8 martie a.c., Asociatia "MagiCAMP" pentru Premiul Cetateanului European 2018, distinctie acordata anual de Parlamentul European. Eurodeputatul Siegfried Muresan considera ca Asociatia "MagiCAMP" s-a remarcat prin proiecte si activitati gratuite…

- UEFA nu a gasit nici o dovada care sa confirme acuzatiile de rasism pe care atacantul lui Liverpool, Rhian Brewster, le-a formulat impotriva lui Leonid Mironov, fotbalistul echipei Spartak Moscova, au anuntat, miercuri, oficialii forului european. Brewster, in varsta de 17 ani, a afirmat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, joi, ca nu ar trebui sa fim foarte multumiti de situatia spitalelor din Bucuresti si ca a necajit-o faptul ca erau bani pentru investitii, dar nu s-a implicat nimeni.Citeste si: Soarta lui Kovesi, analizata peste hotare: O noua LUPTA intre Romania…

- Anastasia Cecati a fost omorata de soțul sau intr-un mod oribil, acesta i-a taiat gatul cu un cuțit și apoi s-a sinucis. Tanara tocmai devenise mamica și a lasat in urma un bebeluș de doar 3 saptamani. Dupa ce a fost gasit cadavrul barbatului, in varsta de 34 de ani, s-a descoperit apartamentul…

- Cristina Neagu, aflata in cursa pentru castigarea celui de-al patrulea titlu rezervat celei mai bune handbaliste din lume, a declarat ca este gata sa se implice in diverse proiecte in sport si educatie alaturi de Sports Hub. Jucatoarea de la CSM Bucuresti si capitanul echipei nationale a devenit…

- Cristina Neagu (29 de ani), handbalista lui CSM București și a naționalei Romaniei, a anunțat astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca dorește sa se implice in mai multe proiecte extrasportive. Celebrul inter stanga a refuzat sa ofere mai multe detalii, dar din anumite raspunsuri a dat de ințeles…

- Alternativa la credite pentru afacerile din IT din Cluj: finanțare contra a 6% din firma Techcelerator, primul accelerator de business din Romania care aloca fonduri pentru dezvoltarea companiilor aflate inca in faza de preaccelerare, va fi lansat la Cluj in 26 februarie. Cu aceasta ocazie…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Motivul pentru care Denisa Nechifor vrea sa paraseasca Romania. Vedeta a marturisit ca se gandește serios la viitorul fetiței sale, dar și al ei. Denisa Nechifor este dispusa sa o ia de la capat departe de Romania. Iși dorește o familie și un viitor mai bun pentru fetița ei și a lui Adi Cristea. „Este…

- Anunt de ultima ora de la BNR. Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a prezentat raportul asupra inflatiei, despre care a spus ca a atins 3,2%, incadrandu-se in intervalul de variatie de 2,5% +/- 1%. Citeste si: Detalii HALUCINANTE in scandalul de la penitenciarul Rahova: Ce spun…

- Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Iasi, Craiova, Bucuresti si Timisoara sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii Vedeta populara de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al doilea al talent-show-ului de folclor. Incep preselectiile pentru cel de-al doilea sezon Vedeta populara,…

- 50 de primari de comune, din judetul Vrancea, au participat, ieri, la Adunarea Generala a membrilor Filialei Judetene Vrancea a Asociației Comunelor din Romania (ACoR). Evenimentul a avut loc in sala de Conferințe a complexului „Green Garden” din Odobești. In cadrul Adunarii Generale a Filialei Județene…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, marti seara, in cadrul conferintei Platforma 3.0, ca Statele Unite ale Americii au prezentat, intr-o maniera foarte clara, cum functioneaza statului paralel, lucru care se intampla si in Romania, dar la o dimensiune mai mica.

- Corina Crețu: Romania trebuie sa accelereze absorbtia de fonduri europene Comisarul european Corina Cretu (stânga) și premierul Viorica Dancila. Foto: gov.ro. Un plan de actiune pentru accelerarea utilizarii fondurilor europene va fi pus la punct, pâna la 23 februarie, de autoritatile…

- Cangurul Rin, devenit vedeta în toata presa din România, a fost scos la vînzare de proprietar, pentru suma de 1.500 de euro. ”Am petrecut multe clipe frumoase alaturi de acest animal deosebit, din cauza timpului pe care ar merita Rin sa i-l…

- Pionierii muzicii electronice, Kraftwerk, au fost premiati in cadrul celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy. Albumul lor „3-D The Catalogue“ a fost desemnat cel mai bun album dance/electronic. Fanii romani au ocazia sa-i revada pe cei patru membri Kraftwerk pe 1 martie, la Arenele Romane din Bucuresti,…

- Rock Star Construct, sub care opereaza brandul Piatra Online, a incheiat 2017 cu afaceri de 24 mil. lei (aprox. 5,3 mil. euro) in crestere cu peste 7% fata de 2016, pentru anul in curs planurile companiei vizeaza continuarea investitiilor in dezvoltare precum si consolidarea brandului. „In…

- Astfel, Euronews se intreaba daca ”E cineva aici?”, facand referire la faptul ca prim-ministrul japonez a calatorit nu mai puțin de 8.700 de kilometri pentru a efectua o vizita istorica in Romania, doar ca, surpriza, nu a avut cine sa-l intampine. Sursa citata precizeaza ca Abe și-a ales un…

- Monica Gabor iși aniverseaza fiica, Irina, care implinește 11 ani. Vedeta a transmis una dintre cele mai emoționante declarații pentru moștenitoarea sa. Monica Gabor s-a bucurat de prezența fiice sale și a lui Irinel Columbeanu in America. Irina Columbeanu și-a petrecut sarbatorile de iarna in compania…

- Primul ministru Shinzo Abe a vizitat marți Romania, poposind și la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, din București. Acolo, oficialul s-a aratat impresionat de o casa țaraneasca din Bistrița-Nasaud.

- Ruby a intarziat la o emisiune de televiziune și a explicat ce a pațit. Ruby, care anul trecut a fost atacata de o tanara artista din punct de vedere profesional , este una dintre cele mai nonconformiste artiste de pe scena muzicala din Romania. Ruby, care marturisea deschis ca nu este adepta intreținerii…

- NEWS ALERT Proces de UN MILION DE EURO, castigat definitiv de un jurnalist clujean Un jurnalist a castigat definitiv un proces cu un important om de afaceri din Cluj. Jurnalistul Ionel Lespuc a câstigat definitiv procesul cu omul de afaceri Liviu Jisa, patronul societatii Tours Claus SRL…

- Romania se va abtine sa stabileasca misiuni diplomatice la Ierusalim, asa dupa cum s-a stabilit prin rezolutia Adunarii Generale ONU din 21 decembrie. Acesta a fost mesajul transmis premierului israelian de catre președintele Klaus Iohannis, intr-o discuție telefonica avuta vineri de cei doi oficiali…

- Agentia de presa agentia Kyodo News a anuntat vineri ca premierul Japoniei Shinzo Abe va efectua o vizita oficiala in Romania saptamana viitoare, in cadrul unui turneu in regiune. In 100 de ani, de la Marea Unire, niciun premier al Japoniei nu a efectuat o vizita oficiala in Romania.…

- Tanara a trait experiente de neuitat in Shanghai- Perla Orientului- un oras cu o populatie de 24 de milioane de locuitori, cu cateva milioane mai multe decat numara acum Romania. Oradeanca Judita Judea, care a reprezentat Ungaria la International Miss Tourism Queen of The Year in Shanghai…

- Prima vedeta autentica din Romania care s-a impus pe piața muzicala occidentala dupa Revoluție, Laurențiu Cazan implinește astazi 60 de ani! Daca inainte de ‘89 se numara printre putinii artisti romani ce sustinea turnee in țarile occidentale (Danemarca, Finlanda, Austria, Belgia, Olanda, unde a locuit…

- Nu-mi vine sa cred ca urmeaza sa aterizam, atunci cand avionul se apropie de pamantul Islandei, dupa ce lasa in urma marea… Aici coboram?! Un peisaj arid, alb-griuliu, fara pete de culoare, fara case, fara vreun semn ca vom poposi intr-o zona locuita. Pista de aterizare a aeroportului din…